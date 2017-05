Tiger Woods beklager etter pågripelsen: – Det var ikke alkohol inne i bildet

Her jubler de for Premier League-plass og 1,9 milliarder kroner

«Er det ikke merkelig at det som var suksessfaktorene for norsk fotball gikk av moten?»

Saken oppdateres.

Golfstjernen Tiger Woods ble mandag pågrepet for kjøring i påvirket tilstand. Han beklager og forklarer hendelsen med en «uventet reaksjon» på medisin han tar.

Ifølge den amerikanske TV-kanalen ESPN ble 41 år gamle Woods pågrepet i byen Jupiter i delstaten Florida ved 3-tiden mandag. Et par timer senere ble idrettsstjernen løslatt. Amerikansk politi friga mandag et bilde som ble tatt av idrettsprofilen etter pågripelsen.

Samme kveld kom Woods med en uttalelse om hendelsen.

– Jeg forstår alvoret i det jeg har gjort og tar ansvar for mine handlinger. Jeg vil at folk skal vite at det ikke var alkohol inne i bildet. Det som skjedde var en uventet reaksjon på medisiner jeg får på resept. Jeg forsto ikke at kombinasjonen av medisiner skulle påvirke meg så sterkt, sier Woods.

Han beklager overfor familie, venner og tilhengere.

– Jeg forventer mer av meg selv. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Woods har de siste sesongene slitt med store ryggproblemer og har gjort flere mer eller mindre mislykkede forsøk på å gjøre comeback.

Til tross for at han gjennomgikk et nytt inngrep i ryggen i april, har ikke den tidligere verdenseneren gitt noen signaler om at han vil avslutte karrièren.

Woods har ikke mindre enn 14 Major-titler på sin innholdsrike merittliste.

(©NTB)