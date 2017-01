Tomac ble banens beste: – Det føles helt fantastisk

Saken oppdateres.

Etter en tøff Byåsen-periode med tap i EHF Cupen mot SG BBM Bietigheim, og uavgjort mot Rælingen i GRUNDIGLigaen, svarte endelig Lars Arne Högdahls jenter på tiltale med åoverkjøre serierival Glassverket hjemme i Trondheim Spektrum til slutt. Men drammenserne holdt lenge følge. Helt til Teodora Tomac kom inn.

Bakspilleren som har rukket å fylle 28 år var ei svært fornøyd dame etter kampen.

– Åh, det føles helt fantastisk. Vi trengte virkelig den seieren her. Vi tapte i europacupen, spilte uavgjort mot Rælingen, og hadde vi tapt i dag mot Glassverket, hadde det blitt noen tøffe dager fremover. Heldigvis løsnet det mot slutten, sier Tomac.

Starten av kampen var jevn og preget av mye tekniske feil fra begge lag. Byåsen klarte ikke sette angrepsspillet sitt ordentlig, og Glassverket stod veldig godt i etablert forsvar. Til pause leste tavla 12–11 til Byåsen. I andre omgang kom nevnte Tomac inn og spilte hovedrollen i angrepet til Byåsen, men den ydmyke 28-åringen vil ikke ta æren for seieren.

– Nei, fokuset når jeg kom inn var å sette opp lagvenninnene samt å ta Glassverket på sine svakheter. Det føler jeg at jeg fikk til ganske greit. I tillegg satt angrepsspillet mye bedre i andre omgang, ikke bare for meg, men for hele laget. Samtidig følte jeg at det løsnet skikkelig for meg, forteller Tomac.

– Vi skyter fart når Teo kommer inn

Lagvenninne Silje Waade forteller at laget ikke har trent så mye sammen de siste dagene, og at det tette kampprogrammet med reising til Tyskland er noe av årsaken til det. Samtidig var hun sikker på at laget ville komme seg inn i flyten utover kampen.

– Vi har vært borte fra hverandre lenge, og kampene kommer tett for tiden. Da får vi ikke trent nok sammen som lag, og vi sliter både i angrepsspillet og forsvarsspillet innledningsvis i kampen. Etter hvert setter det seg bedre, og da drar vi ifra, sier Waade.

Den ferske landslagsspilleren drar også frem lagvenninnen Tomac når hun forklarer hvorfor det løsnet i andre omgang.

Tøff kamp

– Det blir gjort noen justeringer midtveis i andre omgang. Teo (Teodora Tomac), kommer inn og setter fart på laget. Hun banker inn fem mål nærmest på rad, noe som var utrolig viktig for oss. Det var deilig å få inn noen som satte fart på ballen og fordelte spillet, skryter Waade.

Nå kommer det en tøff kamp i helga når ungarske Rostov-Don kommer på besøk til Trondheim. Det er en kamp Tomac gleder seg stort til.

– Det blir en skikkelig gulrot for oss. Rostov har noen utrolig gode spillere, så det er en gylden mulighet for oss til å måle oss mot noen av de beste spillerne i verden. Det kan gi oss en pekepinn på hvor vi står både som lag, og som enkeltspillere. Så det er en kamp jeg gleder meg utrolig mye til. Forhåpentligvis kan jeg bidra sterkt i den også, avslutter en smørblid Tomac.