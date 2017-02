Trener-exit i Tyskland kan gjøre at Berge glipper for Norge

Saken oppdateres.

Norges landslagstrener er het etter sølvet i håndball-VM. Han har vært ryktet til tysk håndball, og nå kan det være mer aktuelt enn noen gang før.

Den tyske klubben Flensburg-Handewitt avsluttet i dag kontrakten med den svenske treneren Ljubomir Vranjes, skriver de på sin hjemmeside . TV2 skriver at Christian Berge skal stå høyt på listen over aktuelle trenere. Han spilte sju år i klubben og har tidligere innrømmet at det hadde vært en drøm å få trene gamleklubben.

– Null fokus

Da han fikk spørsmål om sin trenerfremtid under VM i Frankrike, ville ikke Berge kommentere ryktene om en Tyskland-retur. Til VG sa håndballpresident Kåre Geir Lio at det har vært kontakt mellom Flensburg og Berge, og kilder Adresseavisen har vært i kontakt med hevder at det er planlagt nye samtaler etter at VM er over.

– Jeg har null fokus på det. Hvis det er noe tar vi det etterpå. Vi får se, sa Berge til Adresseavisen under mesterskapet.

Håndballforbundet har sagt at de vil gjøre alt for å beholde Berge i Norge.

– Når vi er ferdig med VM, skal jeg og Christian ta en prat. Så får vi se realiteten og hva alle tenker. Vi er ikke bekymret nå, men det er basert på at jeg forholder meg til det jeg vet. Vi vil ha kontinuitet i norsk herrehåndball, det er en av flere suksessfaktorer. Og den kontinuiteten heter Christian Berge. Det er flere som skal mene noe, ikke minst han selv, men vi har en avtale til 2020, og så får vi ta opp ballen når VM er over, sier generalsekretær Erik Langerud.

– Tyngste avgjørelsen i mitt liv

Vranjes har tidligere vært jaktet av blant annet Paris Saint-Germain, men sa nei til muligheten for å fortsette i Flensburg-Handewitt. Men nå er han ferdig i tysk håndball, og setter kursen mot ungarske Veszprém.

– Etter måneder med vurdering har jeg bestemt meg for at jeg må akseptere denne utfordringen etter elleve år i klubben, selv om det var en av de tyngste sportslige avgjørelsene i mitt liv. Det er flere grunner til at jeg har bedt om å bli løst fra kontrakten, en av de viktigste er mitt privatliv. Derfor er jeg takknemlig for at de oppfyller mitt ønske, sier han.

Leder i Flensburg-Handewitt sier i pressemeldingen at de etter en nøye vurdering valgte å si ja til ønsket.

– Han har gjort en meget profesjonell jobb de siste årene og oppnådd stor suksess med teamet og vil fortsette til slutten av sesongen. De siste årene har vi fått flere forespørsler, men vi har sagt nei. Men da vi ble spurt nå valgte vi å la ham gå. Vi vil ikke kommentere om når vi har en erstatter på plass, men fansen skal være sikker på at vi jobber for å få på plass en best mulig løsning som holder oss i toppen av europeisk håndball, sier Dierk Schmäschke.