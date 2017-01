Verdens tøffeste liga vil igjen ha norske spillere. Det gir VM-håp.

Saken oppdateres.

GARDERMOEN/NANTES: Norske innslag i Bundesliga har svingt fra mange til ingen. Nå er det igjen mange.

– Bedre herding er det ikke mulig å få, sier den sist ankomne, Christian O'Sullivan.

Når Norge VM-åpner mot Polen klokken 20.45 torsdag kveld, er det med fem mann som til daglig spiller i verdens tøffeste liga. Det kunne ha vært seks, men Harald Reinkind på mesterlaget Rhein-Neckar Löwen måtte kaste inn håndkleet på grunn av en strekkskade i magen.

Erstatteren, 19-åringen Magnus Abelvik Rød, drar fra Bækkelaget til ligaleder Flensburg etter sesongen.

For så vidt kunne det også ha vært syv, men lagkaptein Bjarte Myrhol ønsket mer tid med familien og dro frivillig fra Löwen, der drakt nummer 18 ble fredet da han reiste. Det forteller at han ikke akkurat ble kastet ut.

Her spiller håndballgutta Danmark: Torbjørn Bergerud (Holstebro), Espen Christensen (GOG Svendborg), Espen Lie Hansen (Midtjylland), Magnus Jøndal (GOG Svendborg), Gøran Johannessen (GOG Svendborg), Bjarte Myrhol (Skjern), Eivind Tangen (Midtjylland), Sander Sagosen (Aalborg). Frankrike: Ole Erevik (Pays Daix) Norge: André Lindboe (Elverum), Magnus Abelvik Rød (Bækkelaget), Petter Øverby (Elverum). Tyskland: Kristian Bjørnsen (Wetzlar), Magnus Gullerud (Minden), Joakim Hykkerud (Hannover Burgdorf), Harald Reinkind (Rhein-Neckar Löwen – VM-forfall), Christian O'Sullivan (Magdeburg), Kent Robin Tønnesen (Füchse Berlin).

Aldri fred å få

Christian O'Sullivan og Kristian Bjørnsen ble svenske mestere med Kristianstad i fjor før begge ble hentet til Bundesliga, henholdsvis Magdeburg og Wetzlar.

– I Sverige var vi så overlegne at vi nesten var for gode for ligaen. Det var kamper vi visste vi ville vinne nesten uansett hvordan vi spilte. I Tyskland er alle lagene så gode at det nytter ikke å spille dårlig og likevel få med seg poeng. Alle lag har to gode spillere på hver posisjon, og du må prestere for å få spille. Og du må prestere uke etter uke, sier O'Sullivan, som scoret syv for Magdeburg i siste kamp før VM-pausen.

Kristian Bjørnsen forbløffet alle med sin avslutningsteknikk under EM i Polen i fjor, og det gikk ikke ubemerket hen i Tyskland. Nå er han Wetzlar-spiller.

– Alt er litt tøffere i Bundesliga, mer fysisk – men jeg følte at jeg var godt forberedt. Den største forskjellen er at det ikke er noen enkle kamper. Jeg håper at spill i Bundesliga skal gjøre meg enda bedre, men det er litt tidlig å si om det er skjedd noe etter bare et halvt år. Vi fikk jo kjenne på det høyeste nivået også i Kristianstad, ettersom vi var med i Champions League, sier Bjørnsen.

Norges kamper i VM Torsdag kl. 20.45: Polen-Norge Lørdag kl. 17.45: Norge-Russland Søndag kl. 17.45: Frankrike-Norge Tirsdag kl. 14.00: Norge-Brasil Torsdag kl. 20.45: Japan-Norge

Startet med ryggtrøbbel

Magnus Gullerud er den tredje av de nye norske i Bundesliga. Han fikk en tung start etter overgangen fra Sønderjyske.

– Jeg har tenkt på og drømt om Bundesliga siden jeg var unggutt. Derfor var det bittert å være skadet da jeg fikk sjansen. Det ble ingen drømmeåpningen, forteller Skarnes-gutten om Minden-oppholdet, som startet med oppbygging etter en prolapsoperasjon.

Nå er han i godt slag igjen og var en av Norges beste i forsvar i oppkjøringskampene mot Sverige (tap 29–37 og 25-27).

– Nå er livet bra. Det er moro å være i den sterkeste ligaen i verden. Å gå fra Danmark til Sverige er vel som å gå fra Norge til Danmark. Det er et hakk opp. Du møter mange lag som har et utrolig bra toppnivå, og du kan aldri slappe av, sier Gullerud, som har fått mye tillit i klubben.

– VM-forhåpningene?

– At vi får den samme flyten som vi hadde under EM i fjor.

Norges VM-historie Norge er med i herrenes VM for 11. gang. Slik har det gått tidligere (vinner i parentes): 1958: nr. 6 (Sverige) 1961: nr. 7 (Romania) 1993: nr. 13 (Russland) 1997: nr. 12 (Russland) 1999: nr. 13 (Sverige) 2001: nr. 14 (Frankrike) 2005: nr. 7 (Spania) 2007: nr. 13 (Tyskland) 2009: nr. 9 (Frankrike) 2011: nr. 9 (Frankrike)

Tønnesen så vidt klar

Kent Robin Tønnesen og Joakim Hykkerud er gutta med mest Tysklands-erfaring, Tønnesen sogar i to klubber – først Wetzlar, så Füchse Berlin. Men høyrebacken har hatt en dramatisk opptakt til VM. I oktober var han gjennom fem leggoperasjoner på åtte dager og sto i fare for å måtte amputere. Det gikk bra, men fortsatt må Tønnesen matches forsiktig, og han spilte ikke mer enn ca. 20 av Norges 120 minutter mot Sverige.

Han er glad for at han kom seg videre fra Haslum.

– Det er bare bra lag i Tyskland, og du trener med gode spillere hele tiden. Slapper du av i en kamp, taper du med ti. Dessuten er det en stor opplevelse å spille for fulle tribuner i hver kamp. Det er et vanvittig trøkk rundt håndballen der, forteller Tønnesen.

Joakim Hykkerud var også innom Kristianstad, samt Bjerringbro-Silkeborg en halv sesong, før han havnet i Hannover Burgdorf.

– Det finnes topplag i andre land som er like gode som Tysklands beste, men ingen har bedre liga. Du slår bunnlaget hjemme med ti, men du risikerer å tape borte med fem, sier Hykkerud, som påpeker at man også får bedre holdninger av å være proff i Tyskland.

Åtte mann i Danmark

Av VM-spillerne er bare André Lindboe, Petter Øverby og Magnus Abelvik Rød å finne i den norske serien. Med unntak av Ole Erevik (Frankrike) og Bundesliga-proffene er resten i Danmark.

Landslagssjef Christian Berge vil ikke beordre noen hverken ut fra Norge eller videre fra Danmark til Tyskland.

– Jeg er opptatt av at gutta skal ha en best mulig treningshverdag. Du kan bli god i Norge også – bare du legger ned nok trening, men for mange er det en drøm å bli proff. Bundesliga er tøffest, og du får en ekstra snert i kroppen av å være der. Danmark har også en bra liga, kanskje den nest beste. Det er litt opp til hver enkelt hva de foretrekker. Du må trives, sier Berge.

Han trives med 13 proffer i VM-troppen på 16.

