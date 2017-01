Videotitting gjorde at Norges keeperhelt avslørte Kroatias straffeskytter

Saken oppdateres.

KROATIA-NORGE 25–28

– Jeg visste hva som var favoritthjørnet hans (Zlatko Horvat). Han hadde ikke skutt så mye der tidligere i kampen. Når ting skal avgjøres, har skytterne en tendens til å gå tilbake til favoritthjørnet sitt. Derfor bestemte jeg meg tidlig for å gå til det hjørnet, forteller Bergerud om redningen som ga Norge ekstraomganger.

– Jeg følte det som om vi vant kamper der. Mot slutten ble kroatene slitne, og da gikk til tilbake til sine favorittfinter og favorittskudd. Vi viste fantastisk lagmoral og kjempet oss tilbake gang på gang.

Skrøt av forsvaret

Bergerud hadde godfølelsen før kampstart – men det har han alltid.

– På oppvarmingen tror jeg alltid at dette skal bli min kamp. Og det gikk jo fint i denne. Noe småting her og der kunne vært bedre, men sånn er det alltid. Samtidig må jeg si at jeg hadde ikke stått så bra om jeg ikke hadde hatt et fantastisk forsvar foran meg. Særlig når jeg treffer på skudd fra ni meter har det ekstremt mye med forsvaret å gjøre.

– Finalen?

– Det er mulig å slå Frankrike. Det er de som har presset på seg, vi har alt å vinne. Vi går for gull, sier gullgutten, som sto med 33 i redningsprosent etter første omgang. Da kampen var ferdig, hadde han økt til 40!

Spøkelset Ivan Stevanivic, som reddet 61 prosent i OL-kvalifiseringen i Boxen i april, var tilbake på jorden. Og egentlig litt nedi gjørma. Etter å ha tatt tre skudd i første omgang, ble han byttet ut i pausen med Ivan Pesic. Han stoppet på 32 prosent.

Ingen stoppet Norge.