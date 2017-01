Vil ha Berge som landslagssjef gjennom hele karrieren

Saken oppdateres.

PARIS (adressa.no): Det startet med en mislykket VM-kvalik mot Østerrike i 2014, men da Christian Berge først tok Norge til mesterskap begynte det virkelig å bli sving på sakene.

Fjerdeplassen i EM i Polen i fjor var bare en ørliten forsmak. For fredag kveld kvalifiserte de nye norske håndballyndlingene seg for sin første mesterskapsfinale i historien.

I VM i Frankrike. Mot nettopp Frankrike. Da er det slett ikke rart at landslagssjefen blir en ettertraktet mann også blant de store klubbene i utlandet.

– Sånn er det. Gjør en spiller det bra vil den få andre alternativ også. Da handler det bare om at forbundet (Norges håndballforbund) skal komme seg opp og matche tilbudet Christian kan få, eller at han eventuelt har lyst til å prøve noe annet, sier Sander Sagosen.

Planlagt møte etter VM

TV 2 meldte før VM at trønderen kan være tapt for det norske landslaget etter mesterskapet. Flensburg-Handewitts suksesstrener Ljubomir Vranjes kan være på vei bort, og Berge skulle i følge kanalen være blant de heteste kandidatene til å ta over.

– Det har vært kontakt mellom Flensburg og Christian. Saken har vært luftet, som det heter. Men nå handler alt om VM, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til VG onsdag.

Kilder Adresseavisen har vært i kontakt med hevder at det er planlagt nye samtaler mellom Berge og Flensburg etter VM.

Den norske landslagssjefen skal være øverst på tyskernes liste, etter det Adresseavisen får opplyst.

- Fantastisk trener

– Jeg har null fokus på det, sier Berge selv.

Nå er det nemlig VM som gjelder. Det andre får bare ligge der, som han sier.

– Det tar du etter VM?

– Ja, hvis det er noe å ta etterpå. Vi får se.

Sander Sagosen er i hvert fall veldig klar på hva han vil.

– Vi er en gjeng spillere som synes Christian er en fantastisk trener. Han skal ha mye av æren sammen med resten av teamet for at vi er der vi er. Han må ta valget selv, men jeg håper han skal være her i hele min landslagskarriere i hvert fall. Jeg håper virkelig at han har fornuft nok til å fortsette å være med oss, sier han med et smil.

21 år gamle Sagosens landslagskarriere er knapt begynt.

Kontrakt til 2020

Det er imidlertid liten tvil om at Flensburg er en fristende klubb for Berge. Han spilte for tyskerne i sju år, og er svært glad i klubben. I 2011 uttalte han også til klubbens hjemmeside at han har en liten drøm om å trene den på et tidspunkt.

Norges Håndballforbund (NHF) ønsker i hvert fall ikke at det tidspunktet skal være nå.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å beholde Christian i Norge, sier generalsekretær Erik Langerud i NHF.

Han vet lite om Flensburg-interessen, men forteller at også forbundet har planer om å ta en skikkelig prat med landslagstreneren sin.

– Når vi er ferdig med VM skal jeg og Christian ta en prat. Så får vi se realiteten og hva alle tenker, sier Langerud.

– Er dere bekymret?

– Vi er ikke bekymret nå, men det er basert på at jeg forholder meg til det jeg vet. Vi vil ha kontinuitet i norsk herrehåndball, det er en av flere suksessfaktorer. Og den kontinuiteten heter Christian Berge. Det er flere som skal mene noe, ikke minst han selv, men vi har en avtale til 2020 og så får vi ta opp ballen når VM er over.