Waade og Byåsen sikter på medalje: - Kan ikke gå på så mange flere smeller

Silje Waade var en av to Byåsen-spillere som tok EM-gull med Norge i 2016.

Nå er 22-åringen tilbake i Byåsen, og fokuserer på å ta medalje med Trondheims-laget. Men hun vil også vise at hun er god nok for landslaget når neste mesterskap skal spilles.

Fire lag kjemper

Byåsen tok en viktig seier i medaljekampen når Glassverket kom på besøk til Trondheim Spektrum onsdag kveld. Med Vipers-tap mot Larvik senere samme kveld, tok Byåsen andreplassen i eliteserien.

Silje Waade spilte en stor rolle i det sterke defensive arbeidet som Byåsen-jentene la ned mot tabellnabo Glassverket. Hun kom hjem fra håndball-EM i Sverige for kun noen uker siden, og setter nå fullt fokus på å ta medalje sammen med lagvenninnene i Byåsen.

– Vi skal være med å kjempe om medalje. Vi ligger greit an til det foreløpig, og vi er fire lag som kjemper knallhardt om de to plassene bak Larvik. Vi har jo fortsatt begge kampene mot Larvik igjen, så vi kan ikke gå på så mange flere smeller, sier Waade, og sikter til uavgjortkampen mot Rælingen i forrige uke.

Debuterte med EM-gull

Den unge lovende trønderjenta fikk sammen med lagvenninnen Emilie Hegh Arntzen mulighet til å være med verdens beste landslag til Sverige. Der ble det gull for de to Byåsen-jentene. For Waade var det første gang hun ble tatt ut i landslagstroppen, en opplevelse hun vil ha igjen.

– Det var helt enormt å få være med landslaget. Jeg fikk massevis av erfaring, og selvfølgelig et EM-gull å ta med meg i bagasjen hjem til Byåsen. Nå er det selvfølgelig lenge til neste mesterskap, men det er et mesterskap jeg vil være med på, forteller 22-åringen.

På spørsmål hvordan det er å gå fra et stort internasjonalt mesterskap til å spille i «lille Norge» igjen, innrømmer hun at det kommer noen utfordringer med en slik overgang.

– Det er ikke en mental omstilling for meg, men mer det at jeg ikke har trent så mye med laget den siste måneden. Kampene har kommet sykt tett, og vi har reist en del de siste ukene. Det går litt ut over treningsmengden, men jeg føler at det blir bedre og bedre for hver dag nå, forteller Waade.

Usikker på fremtiden

I likhet med lagvenninnen Hegh Arntzen er Waade på utgående kontrakt med Byåsen. Hun vet enda ikke hvor hun spiller til neste år.

– Jeg har ikke bestemt meg helt for hvor jeg er neste år. Jeg er enda i tenkeboksen, men jeg har begynt å luke vekk noen av mulighetene jeg har videre. Det er selvfølgelig en sterk mulighet å spille for Byåsen neste sesong også, men jeg vet ikke enda, sier Byåsen-jenta.

Mens diskusjonene omkring hennes og lagvenninnen Hegh Arntzens fremtid, er Byåsen midt i en medaljestrid. Waade håper, og mener, at usikkerheten rundt de to ikke skal ødelegge for laget.

– Jeg skjønner at det kan være et uromoment både for klubben, og noen av de andre spillerne. Samtidig er håndballen, og idretten slik. Vi må fokusere på denne sesongen, og samtidig huske at det er en mulighet for at både jeg og Emilie blir værende. Men det får vi ta etter hvert, avslutter Waade.