RBKs toppscorer forhandler med tysk klubb

Saken oppdateres.

– Det første bildet! Dansk spiss allerede på plass, skriver supporternettstedet dieblaue24 som overskrift til bildet av Gytkjær.

Plaketten på veggen bak hodet til dansken tyder på at spissen er på besøk hos den tyske klubben nå. Den andre mannen på bildet, er Gytkjærs agent Michael Johansen.

Etter det Adresseavisen kjenner til, stemmer det at dansken er i Tyskland. Der skal det pågå konkrete forhandlinger om en overgang.

Tyst hos alle

Adresseavisen har prøvd å komme i kontakt med både Gytkjær og Johansen, men har så langt ikke lyktes.

Sportslig leder i RBK, Stig Inge Bjørnebye, sier følgende om overgangsspekulasjonene:

– Det er et overgangsvindu som pågår, og i denne fasen her skal vi bruke mest mulig tid på å jobbe - og minst mulig tid på spekulasjoner. Og vi skal i hvertfall ikke bruke tid på å kommentere før det er noe å kommentere.

– Kan du bekrefte at Gytkjær er i Tyskland?

– Jeg kan ikke si noe som helst, sier Bjørnebye.

Også det velrenommerte fotballmagasinet Kicker mener at 1860 München jakter Gytkjær.

Kicker mener å hevde at RBK-spissen vil bli dyr, men at det virker som 1860 er klare til å betale det Rosenborg krever.

Hevdet å ikke tenke på utlandet

Da Adresseavisen snakket med Gytkjær like før hjemreise fra treningsleiren på Gran Canaria, sa dansken følgende om fotballfremtiden sin:

– Jeg er kanonglad for å være i Rosenborg, og har mulighet til å spille mesterliga her. Det har man ikke om man drar til en mindre klubb i en større liga. Jeg har ikke tenkt i de baner i de hele tatt (utlandet), og trives veldig godt her. Det er en kjempefin gruppe i Rosenborg, som jeg ikke kan skryte nok av.

Kaos-klubb

For en uke siden ble det kjent at Vegard Forren var på vei til nettopp 1860. Da ble klubben av Tyskland-ekspert Petter Bø Tosterud omtalt som en «kaos-klubb».

– Stabilitet er ikke blant de første ordene som dukker opp når jeg tenker på 1860 München, sier Eurosport-kommentatoren.

P.S 1860 München er åpenbart ivrige på å kjøpe seg ut av bunnen i 2. Bundesliga. I følge Abendzeitung München har klubben tidligere i dag signert den senegalesiske midtstopperen Abdoulaye Ba, samtidig som den brasilianske høyrekanten Amilton og den ghanesiske venstrebacken Lumor er inne på legesjekk.