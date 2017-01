- Liverpool-manageren har ingen rett til å kritisere Mourinho

Saken oppdateres.

Manchester United-Liverpool ble akkurat så intens som kamper mellom de to gigantene bør være.

Temperaturen gikk heller ikke ned etter kampen. Som vanlig hadde de to managerne sett to ulike kamper. Det er greit nok. Å forvente noe annet etter en kamp som kunne vippet begge veier er utopisk. Til det er pulsen for høy, og prestisjen det samme.

Det som i mine øyne ikke er like greit, er å fremheve sin egen fotball som noe mer høyverdig og estetisk enn motstanderens.

Denne gang var det Jürgen Klopp som ikke klarte å dy seg. Han mente at hans eget lag hadde spilt den beste fotballen og at Manchester United det siste kvarteret knapt gjorde annet enn å spille langballer.

Hvis det var tilfellet – hva så?

Det er mulig jeg er naiv, men jeg innbiller meg følgende: Enhver manager på dette nivået velger den strategien som gir størst sjanse til å vinne kampen. Gjør han ikke det, så gjør han ikke jobben sin.

Hvis Klopp mener Manchester United ikke spilte «pent nok» mot slutten, må han også mene at de skulle redusert egne sjanser til å score.

Siden jeg anser Klopp for å være en meget klok mann, er jeg helt sikker på at han ikke mener det innerst inne.

Likevel er jeg like forundret hver gang en manager opphøyer seg selv til å ha definisjonsmakt på hva som er fin fotball.

Det er en farlig øvelse.

Den dagen alle spiller på mer eller mindre samme måte, dør fotballen litt!

Det er motsetningene som skaper dynamikken, ulikhetene som skaper underholdning. Dessuten: For de aller fleste er fin fotball den fotballen som fører til at laget de elsker vinner.

Nyansene er der, selvsagt. Men i stedet for at fin fotball defineres som den nesten alltid gjør- etter hvor kort eller langt en spiller ballen gir det langt mer fornuft med et annet utgangspunkt.

Skal vi først definere fin fotball, er det for meg den som evner å forsvare seg med kløkt, men samtidig ta stor risiko i angrepsspillet. Det er nemlig i kombinasjonen av dette vi finner fotballens grunnidé.

Tar vi dette som forutsetning bør både Klopp og Mourinho ha god samvittighet. Begge har gjort sine lag dristigere enn forgjengeren.

Det er grovt sett

To måter å ta risiko på i angrepsspillet – med og uten ball. De færreste våger å ta stor risiko i begge deler.

Det er til å begripe. Sender du mange spillere foran ball i angrepsspillet er det utrolig dumt om du mister den samme ballen.

Og: Skal du først miste den bør du helst miste den på steder der det gjør minst skade.

Min subjektive mening er enkel. Både Liverpool og Manchester United har denne sesongen vært mer spennende å se på enn de var i fjor. Og:

Jeg gir Klopp rett i at hans eget lag har vært det aller mest interessante.

Det er ikke tilfeldig at laget han leder har scoret flest, og hele 17 mål flere enn Mourinhos Manchester.

Liverpool tar veldig stor risiko uten ball, med mange løp fra mange posisjoner. De spiller heller ikke på veldig lav risiko uten ball. Det gjør det attraktivt å følge.

Bak antall scoringer skjuler det seg imidlertid også nyanser. Manchester United har skapt så mange sjanser at å bedømme underholdningsverdien eller attraktiviteten kun på antall mål er urettferdig.

Særlig de siste ukene har de greid å utnytte at Zlatan ofte havner dypt i banen, og dermed ofte drar med seg forsvarere, til å komme med mange-, tunge- og truende løp uten ball.

Den muligheten kom sjelden den siste halvtimen i går. Liverpool ga bort lite rom bak seg.

Da kommer andre muligheter. Kan du ikke spille bak et lag, må du enten spille over dem eller rundt dem. Ja, den utskjelte langpasningen, denne pariakasten som knapt noen trenere vil vedkjenne seg.

Det ble naturlig og riktig for Manchester United i går. Som det har vært det for Liverpools Klopp flere andre ganger.

Ta den for hva den er verdt, men faktum er at Premier Leagues egen statistikk viser at Liverpool har spilt 1417 langpasninger mot Uniteds 1346 så langt denne sesongen.

Det viser at det neppe skorter på viljen til å bruke dette som virkemiddel hos Klopp heller – når det er riktig å gjøre det.

Til slutt, fra et nøytralt hode: 1–1 var et greit resultat, og jeg koste meg variasjonene og risikoen hos begge lag i de fleste av de 90 minuttene.