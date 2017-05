15 års forbannelse brutt: Brann snudde til seier i ellevilt vestlandsderby

Saken oppdateres.

Sogndal - Brann 2–3

Ikke siden 2002 hadde Brann vunnet på Sogndals hjemmebane. Men lørdag kveld skjedde det igjen.

Seks minutter før full tid luftet Fredrik Haugen skuddfoten. Skuddet fra 20 meter var knallhardt og suste ned i det høyre hjørnet til 3–2.

– Det er utrolig deilig å vinne sånne krigekamper. I andre omgang er vi det aller beste laget, og vi viser en sterk mentalitet i dag, sier Fredrik Haugen til Eurosport.

Sogndal ledet 2–0 helt til klokka bikket 62 minutter. Da reduserte Kristoffer Barmen til 1–2. Åtte minutter før full tid kom 2–2-scoringen på en corner. Og to minutter senere banket Haugen inn det som ble seiersmålet.

Nå er Brann oppe i 20 poeng og ligger kun ett poeng bak Rosenborg på tabellen, etter at trønderne spilte 1–1 hjemme mot Lillestrøm tidligere lørdag . Plutselig er det spenning i toppen igjen.

– RBK må ikke falle for mye nedpå, for da er vi der. Rosenborg har kanskje bedre spillere enn oss, men vi har en mentalitet som gjør at vi kan tukte alle. De må ikke slappe for mye av, sier Haugen.

Sogndal-scoringer

Men det så lenge stygt ut for Brann lørdag. Etter halvspilt kamp var det kun en keepertabbe som skilte lagene.

Fra 16 meter sendte Sogndals Lars Christian Kjemhus av gårde et skudd som verken så hardt eller vanskelig ut for Brann-keeper Piotr Leciejewski. Ballen smatt, skvatt eller spratt ut av grepet til Leciejewski, og Eirik Schulze pirket inn returen. Da var det bare spilt 10 minutter. Resten av omgangen førte Brann, men ingen av lagene klarte å skape de store sjansene.

Wæhler-skade

To minutter etter pause fikk Kristoffer Barmen dempet ballen innenfor Sogndals femmeter, men skuddet gikk utrolig nok over målet til Sogndal-keeper Mathias Dyngeland.

Sogndal la seg lavt i annenomgang og så ut til å vente på at sjansen skulle by seg. Det gjorde den etter 60 minutters spill etter en corner. Etter litt klabb og babb etter havnet ballen til slutt i beina til Per-Magnus Steiring som fintet bort en forsvarer eller to før han banket ballen opp i nettaket til 2-0 bak en sjanseløs Leciejewski.

Sogndals nysignerte forsvarssjef Kjetil Wæhler måtte byttes ut på grunn av en skade i pausen. Inn på banen kom Espen Næss Lund. Det påvirket tilsynelatende Sogndal i negativ retning.

Kjappe Brann-scoringer

Publikum rakk knapt å sette seg før Kristoffer Barmen fikk ballen på 13–14 meter. En kjapp vending og et velplassert skudd senere sto det 2–1 på Fosshaugane.

Azar Karadas, som kom innpå like før Sogndals mål nummer to, var en konstant trussel mot Sogndal-forvaret. Brann fortsatte å trykke på, og Sogndal hadde sin fulle hyre med å få ballen ut fra eget forsvar. Ni minutter før full tid klarte ikke Sogndal holde unna lenger. En corner havnet på hodet til Peter Orry Larsen, som stanget ballen i mål fra kloss hold til 2-2 og utligning.

Det skulle gå fra vondt til verre for Sogndal kun to minutter senere da Fredrik Haugen mottok ballen på rundt 25 meters hold. Han tok et par skritt før han sendte klemte til et knallhardt skudd nede i Dyngelands venstre hjørne og 3-2.

Etter 94 minutter blåste dommer Espen Eskås av kampen og skuffede Sogndal-spillere kunne se at Brann tok med seg alle poengene hjem til Bergen.

I neste runde skal Sogndal møte Kristiansund, og Brann møter Aalesund.

100% Sport/NTB