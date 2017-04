Arsène Wenger: – Å legge opp er som å dø

Saken oppdateres.

Arsène Wenger avviser at han vil gi seg som trener hvis Arsenal-eventyret stopper til sommeren. Franskmannen sammenligner karrierepunktum med døden.

67-åringen har fortsatt ikke avslørt hvor fotballframtiden ligger. Arsenal har slitt denne sesongen, noe som har ført til at sinte fans har ropt på Wengers avgang. Franskmannen har ikke avslørt om han blir i klubben ennå, men han er klar på at han kommer til å fortsette med fotballen.

– Jeg kommer ikke til å legge opp. For eldre mennesker er å legge opp som å dø. Jeg ser fortsatt hver eneste fotballkamp. Jeg synes det er interessant, sier Wenger.

Veteranen, som kom til Arsenal fra japanske Nagoya Grampus Eight i 1996, har ledet Arsenal i godt over 1000 kamper. Han er klar på at han er like ambisiøs som han alltid har vært.

– Jeg har litt mer press på meg nå enn for 20 år siden, men sulten er den samme. Jeg hater å tape. Jeg kan forstå at fansen er misfornøyd hver gang vi taper, men den eneste måten å seire på er å holde sammen med fansen og gi absolutt alt fram til sesongslutt. Det er alt vi kan gjøre, sier Arsenal-manageren.

"The Gunners" ligger på en foreløpig sjetteplass i Premier League. Senere søndag tar London-laget imot tabelltreer Manchester City i serien.

