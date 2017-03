Bruttern om Lædre Bjørdal: - Johan blir her

Saken oppdateres.

Dermed tyder alt på at midtstopperen blir værende på Lerkendal i hvert fall frem til sommeren, i hvert fall om man skal tro Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsens tydelige tale:

- Johan blir her, sier han.

- Ja, det ser sånn ut, ja, svarer Lædre Bjørdal selv.

- Har du hatt alternativer?

- Ja, nå har jeg kontrakt ett år til, og enn så lenge blir jeg.

Fire stoppere

Etter en vinter med mye spekulasjoner rundt rogalendingens fotballfremtid, der han har vært koblet til både Strømsgodset og Vålerenga, mener RBK rett og slett at de ikke har råd til å gi slipp på Lædre Bjørdal nå.

Hadde klubben latt ham gå, hadde Rosenborg hatt tre midtstoppere igjen i Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen og Jørgen Skjelvik. Det hadde ikke vært nok, medgir Ingebrigtsen.

– Nei, vi har ikke lyst til å slippe noen, vi, sier han.

– Opp til Kåre

Lædre Bjørdal vil ikke avsløre hvilke klubber som har vært aktuelle for ham, eller hvor nære han har vært en overgang i vintervinduet som stenger i utgangen av mars.

– Hva synes du om å bli?

– Det er sånn det er, det. Som jeg har sagt før så vil jeg spille fotball, og mest mulig. Jeg føler selv jeg har prestert, og så får vi se. Det er opp til Kåre å velge de han mener er best, men jeg er her for å spille fotball, sier stopperen.

Spilletiden i Rosenborgs midtforsvar er fordelt relativt broderlig i løpet av vinterens treningskamper, og Lædre Bjørdal har startet fire av dem.

Nå er han usikker på hvor han står i rekken foran seriestarten mot Odd søndag 2. april.

– Nå har vi spilt ganske likt alle fire, men hvor jeg ligger er vanskelig å si. Men jeg synes for så vidt alle fire har gjort det bra, og det er en fin konkurranse om plassene, sier han.