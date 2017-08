Dansk sportsredaktør: - Bendtner bør bli Hareides joker

Saken oppdateres.

Etter en litt trå start i Rosenborg har Nicklas Bendtner vist formstigning de siste ukene, og danskenes landslagssjef Åge Hareide har åpnet for å ta ut RBKs stjernespiss i landslagstroppen til VM-kvalifiseringskampene mot Polen og Armenia i begynnelsen av september.

Det uttaket kommer mandag ettermiddag, og nå er det flere som mener at Hareide bør gjøre nettopp det.

- Det er fint å se at han (Bendtner) er kommet i gang igjen for Rosenborg. Jeg håper at han blir tatt ut på landslaget snart. Det er landslagstrenerens beslutning, men man kan ikke komme utenom at Nick har en X-faktor som kan åpne kampene, sier Nicolai Jørgensen. Feyenoord-spissen er blant Hareides aller sikreste kort i en landslagstropp, til danske Ekstra Bladet.

Klappet for Molde-scoring

Jørgensen har blant annet fått med seg Bendtners perlescoring i Rosenes by for en uke siden.

- Jeg satt og klappet i hendene da han skrudde ballen inn mot Molde, sier han.

Nå sier avisens sportsredaktør, Allan Olsen, at han er enig med Jørgensen – såfremt Hareide og Bendtner får avklart rollefordelingen.

- Bendtner har kampformen, selv om nivået ikke har vært svimlende høyt, og her står han faktisk bedre enn Andreas Cornelius (Atalanta) og Kasper Dolberg (Ajax) akkurat her og nå. Det kan endre seg frem mot landskampene, men Nicklas Bendtner vant altså den direkte duellen med Kasper Dolberg i torsdagens europaligakamp, skriver Olsen i en kommentar, og følger opp:

- Bendtner har den X-faktor som kan endre kamper. Også de store. Først og fremst dreier det seg om valgmuligheter for Hareide.

Mener Bendtner er i fremgang

Etter torsdagens triumf over Ajax sa Hareide til Adresseavisen at Bendtner ser skarpere ut for tiden.

- Mot Ajax var han trygg med ball, og det «skjedde noe» rundt ham når han var involvert. Så var Nicklas uheldig som ikke fikk scoringen sin, sa han.

Uttaket kommer klokken 13 mandag ettermiddag, og RBK-kaptein Mike Jensen er også en aktuell kandidat for troppen.

- Vi kjenner Mike godt, og vet hva han står for, sa Hareide om ham fredag.