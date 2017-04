Derfor er Helland dønn kritisk til både seg selv og laget

Saken oppdateres.

Rosenborg leverte en ny skuffende forestilling i 0-0-kampen hjemme mot Aalesund søndag kveld. Laget skapte få store sjanser og fremsto i det hele tatt svært lite samkjørte.

Og selv om RBK står med 13 poeng av 15 mulige hittil i serien, var Pål André Helland nådeløs mot både seg selv og eget lag etterpå.

- Det er flaut og begredelig, dette bør vi ikke være bekjent av. Jeg sitter igjen med en flau smak i kjeften. Det føles ikke som vi prøver ordentlig, selv om vi selvfølgelig gjør det, sa Helland i pressesonen etter kampen.

Til Eurosport gikk han kanskje enda hardere til verks.

– Det er noe som har låst seg. Jeg tror ikke det står på viljen, men den prestasjonen i dag – det er pissflaut, rett og slett, sa han, og fortalte at han skulle hjem og «legge hodet i kokende vann og straffe seg selv litt».

Beskrev det «alle» så

Dagen derpå forklarer Helland hvorfor han inntok den ydmyke og direkte selvkritiske tonen etter søndagens uavgjortkamp på Lerkendal.

- Man må kalle en spade en spade. Det var ikke noen god prestasjon av oss, sier han.

- Jeg er fryktelig god til å si når ting er bra, så da må jeg – om jeg skal ha troverdighet – tåle å si når det ikke stemmer. Jeg tror at alle som var på kampen i går ser at det ikke var en god prestasjon av oss, sier Helland.

Adresseavisen talte 5-3 i målsjanser til Rosenborg. VG hadde 4-4. Og det var ingenting i kampbildet som tydet på at hjemmelaget var overlegne i utgangspunktet langt svakere Aalesund.

– Blir lite ambisiøst

Sist seriekamp var RBK svært heldige som i det hele tatt kom hjem fra Stavanger med poeng, etter at laget vant 1-0 borte mot et Viking-lag som kjørte over Helland & Co. på Viking Stadion. Også da var Rosenborg-leiren klar på at de leverte langt under pari.

Der andre fotballspillere kan ha en tendens til å klamre seg til enkelte gode prestasjoner også når helheten er av den skrale sorten, synes ikke Helland det har noe for seg.

- Det blir håpløst om jeg sier det var en god kamp, og at vi var uheldige som ikke vant. I tillegg ser det passivt og lite ambisiøst ut om jeg skal virke som jeg er fornøyd med kampen i går, sier han.

Mener de må være ærlige med seg selv

Måten Helland responderer på gjør ham til et av de mest ettertraktede intervjuobjektene etter Rosenborgs kamper.

- Når jeg svarer sånn får jeg kanskje enda flere kritiske spørsmål. Det tåler jeg å svare på, og det er ikke sikkert alle er like komfortabel med det. Men det er jo meningen min dere ofte spør om, og det var meningen min i går, sier han.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen støtter Hellands fremgangsmåte fullt ut.

- Det er ingen som stiller strengere krav til oss enn oss selv. Eksperter og folk kan sitte overalt, men vi er våre største kritikere. Vi er aldri fornøyde om vi ikke gjør det bra, kan underholde og være gode gode på Lerkendal. Det er ikke vits i å gjemme bort det. Vi må være ærlige med oss selv, sier han.