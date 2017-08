Dette grepet reddet Ranheim – nå vil de gjenta suksessen

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Lørdag ettermiddag er det duket for «årets kamp» i 1. divisjon sett med trønderske øyne. Ranheim tar imot Levanger i fjæra.

Ikke nok med at dette er et trønderderby – men Levanger ligger som gjedda i sivet bak nettopp Ranheim. Nordtrønderne er faktisk bare åtte poeng bak, og med rød og hvit seier på lørdag, så tettes den luken ned til fem.

Svak form

Det kan fort skje. Ranheim har nemlig tapt sine siste to kamper og må virkelig reise kjerringa om de skal holde følge i toppen sammen med Sandnes Ulf og Start i kampen om direkte opprykk.

Lørdagens kamp vil være Ranheims årlige «kronekamp». Det betyr at sponsorer, privatpersoner og andre bidragsytere går inn med x antall kroner per tilskuer som møter opp på stadion (maksgrensen er tusen tilskuere).

I fjor var kronekampen mot Fredrikstad. Da endte klubben opp på 720 kroner per hode, noe som resulterte i svimlende 720.000 kroner for en klubb som var desperat etter penger.

– Vi valgte denne kampen fordi det allerede er en kamp med engasjement og oppmerksomhet rundt. Da er det lettere for oss å skape mer liv rundt det, sier daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl.

Voldsomme summer

– Det var snakk om liv eller død – rein desperasjon, sier han.

For halvannet år siden så det mørkt ut, svært mørkt. Klubben reddet seg så vidt ved god hjelp av nedskjæringer, kronekampen og andre tiltak for å redde Ranheim-navnet.

I år er det altså trønderderbyet mot Levanger som er valgt ut til å være gratiskamp.

Ved tolvtiden torsdag hadde de blåkledde samlet inn 330 kroner per oppmøtte tilskuer. Til kampen har Frank Lidahl & co. budsjettert med 500.000. Det betyr altså at de er pent nødt til å samle inn 170 kroner ekstra – og at det kommer minimum tusen tilskuere for å se kampen mellom de to rivalene.

Økte billettinntekter

For om det ikke skulle komme inn 500.000 i klubbkassen, vil dette være en minus på budsjetteringsposten på denne kampen. Uten at det betyr full krise.

– Om vi får inn så mye, så vil det være 400.000 mer enn det vi vanligvis får inn på billettinntekter, forteller Lidahl til Adresseavisen.

Med litt stang inn og hardt arbeid, kan nemlig klubben lande på begge føttene ved årsslutt. Det ville vært utenkelig i fjor.

– Det ene er å levere i pluss i driftsbudsjettet. Det andre er å løse opp den resterende gjelden vi dro med oss, sier Lidahl.

Og legger til:

– Det er lysere tider i Ranheim, men det betyr ikke at vi har noen garantier.