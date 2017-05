Disse RBK-stjernene starter mot Levanger

Saken oppdateres.

Dermed fortsetter Kåre Ingebrigtsen toppingen fra 2.runde, der Rosenborg for en uke siden valset over 3.divisjonslaget Tynset med 9-1. Dette etter at et redusert mannskap slo et antatt sterkere Strindheim-lag 2-0 i første runde. Kritikk for den offensive samhandlingen og variable resultater i serien gjorde at Bruttern derfor stilte et tilnærmet toppet lag i Nord-Østerdal sist.

Da er det kanskje ikke så overraskende at han gjør det samme mot Levanger, som har vunnet tre av sine fire siste kamper i 1.divisjon.

André Hansen takket tidligere denne uken nei til landslagsspill av personlige årsaker og er heller ikke i lagoppstillingen til onsdagens match. Hansen er med til Levanger og det samme er Birger Meling, Vegar Eggen Hedenstad og Tore Reginiussen av de antatte førstevalgene. Bendtner har altså fri, mens Anders Ågnes Konradsen og Jørgen Skjelvik blir ute i flere uker etter smellen han pådro seg i førsteomgangen mot Vålerenga søndag.

Rosenborg (4-3-3): Arild Østbø - Erlend Dahl Reitan, Johan Lædre Bjørdal, Jacob Rasmussen, Alex Gersbach - Mike Jensen, Marius Lundemo, Fredrik Midtsjø - Pål André Helland, Matthias Vilhjalmsson, Milan Jevtovic

Benken: André Hansen, Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Birger Meling, Erik Botheim og Mushaga Bakenga

Hjemmelaget Levanger stiller med følgende lag (4-4-2): Julian Faye Lund - Erik Tønne, Espen Berger, Tom Erik Nordberg, Pål Aamodt - Marcus Astvald, Horenus Taddese, Adria Mateo Lopez, Kim Robert Nyborg - Jo Sondre Aas, Udo

Benken: Ola Rygg, Karl Andreas Wrele, Joakim Wrele, Vegard Voll, Robert Stene, Per Verner Rønning, Andreas Lykke Strand