– Fem norske eliteserieklubber rammet av hackerangrep

Saken oppdateres.

Fredag ble rundt 100 land rammet av et internasjonal hackerangrep, som skal være det største noensinne av sitt slag.

Nå viser det seg at angrepet også får konsekvenser for norske fotballklubber.

Det skriver NRK .

Klubbenes billettløsning er, ifølge kanalen, levert av selskapet BuyTec. Deres server står i Sverige, og skal være angrepet i dataangrepet.

Dermed får ikke klubbene solgt billetter elektronisk.

Fem Eliteserie-klubber

Ifølge NRK er Eliteserie-klubbene Aalesund, Haugesund, Sandefjord, Kristiansund og Odd rammet.

Angrepet kommer på et svært ugunstig tidspunkt, all den tid 7 Eliteserie-kamper og 8 kamper i OBOS-ligaen spilles lørdag. Fotballens festdag på 16. mai er dessuten bare tre dager unna.

I tillegg til Eliteserie-klubbene, er også flere klubber i OBOS-ligaen rammet.

Start spiller bortekamp mot Florø lørdag, men har siktet seg inn mot en folkefest når Sandnes Ulf kommer på besøk 16. mai.

– Vi vet at det jobbes hardt med saken. Vi håper det løser seg, sier administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal.

– Vi har ikke kamp før 16. mai, men vi hadde lyst til å «pushe» ut salget også i helgen, legger han til.

– Hvilke tiltak setter dere i gang nå?

– Folk kan bare melde inn bestillinger på epost. I tillegg skal vi holde åpent lenger både på mandag og tirsdag.

Start-topp: - Ingen indikasjoner på spredning

Brandsdal sier han ikke «har fått indikasjoner» på at folk som har brukt billettsystemet står i fare for å få overført viruset til sine datamaskiner. Det opplyser også Odd overfor NRK.

Daglig leder i Odd Einar Håndlykken oppfordrer folk til å kjøpe billetter på stadion.

– Folk får ikke kjøpt billett på nett, og en stor andel av salget vårt foregår der. Det er jo ikke bra, men det er fortsatt fullt mulig å møte opp på stadion og kjøpe billett der, opplyser daglig leder i Odd, Einar Håndlykken, til Aftenposten.

Arrangements- og sikkerhetsansvarlig Kjetil Ekeli i Stabæk minner om at langt viktigere ting enn fotballen er rammet. I Storbritannia har angrepet vært rettet mot blant annet helsetjenesten.

– Det uheldig at sånt skjer, og vi forventer at leverandøren har sikre systemer, men her er det langt viktigere institusjoner som er rammet. Vi får tenke rasjonelt på det. Vi er en liten brikke her, sier Ekeli i Stabæk.