– Fotball var mer underholdende før

– Fotballhistorien etter krigen har ikke blitt så godt fortalt. Rosenborgs historie er velkjent, men det var en drøss med andre lag som også gjorde det bra, før Rosenborg fikk sitt store gjennombrudd, sier forfatteren bak boka, Per Christiansen.

Han sier at det finnes mange byhistoriske bøker, men at idretten ofte kun får et par linjer på slutten. Dette ønsket han å gjøre noe med.

– En amatøridrett

Fotballen har tatt store steg på 70 år. Nå tjener spillerne millioner av kroner. Etter krigen var realiteten en helt annen. Fotball ble sett på som en amatøridrett. Spillerne hadde jobb ved siden av, og familien sto i fokus.

– Fotballen kom i tredje rekke, så det var nok tøft å få det til å gå rundt. De kunne heller ikke legge ned den treningsmengden en moderne fotballspiller legger ned, så på den måten snakker vi kanskje ikke om den samme idretten, sier Christiansen.

Stor entusiasme

Men entusiasmen fra publikum levde i høyeste grad, men i en litt mer lavmælt skala. Publikumsrekorden på Lerkendal er 25 000 og ble satt i 1959. Til og med på små baner som Rosenborgbanen var det 15 000 publikummere.

– De ga lyd fra seg, men heiagjengene var mye mindre. Folk gikk på kamp for å se fotball. Hvis heiagjengene ropte stygge ting, kunne dommeren avbryte kampen, gå opp på tribunen og si at folk måtte gi seg.

Men det er én ting forfatteren savner fra etterkrigstiden. Han opplevde fotballen som mer offensiv og underholdende.

– Det var sårbart bakover, mindre fart og tunge dueller. Så jeg tror i hvert fall ikke at fotballen var mindre underholdende enn den er i dag, sier Christiansen.