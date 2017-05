Går fra Adresseavisen til Rosenborg

Varetekt for dødsvoldssiktet far i Ørje

– Jeg skal bruke enda mer tid på fotball fra morgen til kveld, sier Tor Asle Kleveland.

Han slutter som Adresseavisens faste børssetter på Rosenborg-kampene etter å ha blitt ansatt som utviklingskonsulent i Rosenborg.

Tar permisjon fra lærerjobben

Der skal han representere klubben på krets-, landsdels- og landslagstiltak for aldersbestemte lag. I tillegg skal Kleveland ha ansvaret for oppfølgingen av treneransvarlige i de klubbene som er klassifisert som kvalitetsklubb i Trøndelag.

– Rosenborg ønsker at jeg skal være delaktig i at klubben oppnår best mulig akademiklassifisering. Vi ønsker å være sterk på akademibiten, og der må vi få gjort en jobb. Jeg mener også at Rosenborg må være i førersetet når det gjelder individuelle, tekniske og taktiske ferdigheter, sier Kleveland.

Han tar permisjon fra jobben som lærer for å gå inn i pilotprosjektet i Rosenborg, som etter planen skal vare ut 2019.

– Vi skal evaluere etter et års tid. Det er ikke noen vits i å slå seg på brystet over å være i Rosenborg om det ikke har noe for seg. Vi må teste det ut, og det er helt avgjørende at denne rollen kommer trøndersk fotball og Rosenborg til gode, sier Kleveland.

Bardal inn

Hans nye jobb betyr at han ikke lenger kommer til å følge Rosenborg-kampene for Adresseavisen, og han satte sin siste børs i RBKs 2-1-seier over Brann søndag kveld .

– Det blir et habilitetsdilemma jeg ikke kan forholde meg til. Man må være objektiv når man setter børs, og det kan ikke bli stilt spørsmål om min habilitet. Selv om jeg ikke starter formelt før 1. august er det ikke aktuelt å fortsette frem til det, sier Kleveland.

Hans erstatter i Adresseavisen er Kai Bardal. Han er Nordens mestvinnende klubbtrener i futsal, og er nå assistent for Norges landslagstrener Sergio Gargelli. Bardal har også i en årrekke jobbet som hovedtrener for FK Kvik og ble kåret til Årets trener i Trøndelag i 2011. De siste årene har han vært Kvik-assistent for RBK-legenden Bjørn Hansen og nå Simon Evjen.

– Kai er en meget dyktig fotballressurs og er flink på analyse. Han sitter inne med kompetanse som gjør ham til et spennende valg, sier Kleveland.