– Gull er ikke aktuelt, men jeg forstår at folk snakker om det

Saken oppdateres.

Han er ikke sportssjef bare i en storklubb lenger, Rune Soltvedt. Etter årets seriestart er Brann også i ferd med å bli en toppklubb. I alle fall i norsk sammenheng. Sølvet i fjor er fulgt opp med annenplass i år. Etter ti kamper er avstanden opp til Rosenborg bare på ett skarve poeng. På samme tid i fjor var Brann åtte poeng bak trønderne.

– Gull er ikke aktuelt. Samtidig forstår jeg at folk ønsker å snakke om det, sier Soltvedt.

Sportssjefen sitter på sitt kontor på Stadion. I den lange korridoren der alle som styrer i Brann har sitt eget private avlukke. Her er ikke noe åpent kontorlandskap.

– Det vi har oppnådd så langt er så skjørt, mener Soltvedt. Han tenker på suksessen Brann har hatt de tre siste kampene, der laget har vunnet tre kamper på rad. 4–1 over Molde, 5–0 mot Sandefjord, 2–3 borte mot Sogndal.

– Før dette spilte vi uavgjort mot Viking og tapte mot Rosenborg. Det gjorde at vi måtte ha et resultat mot Molde. Vi kunne ha kommet under mot dem, men i stedet snudde absolutt alt i den kampen. Og så slo vi Sandefjord og Sogndal. Vi kunne tapt de to kampene, hadde vi ikke fått selvtilliten vi fikk av å slå Molde, sier Soltvedt.

Har registrert intervjuene

Sportssjefen gjør sitt beste for å dempe forventningene Brann-fansen har til årets lag. Og han sier rett ut at de som tar g-ordet i sin munn gjør det for tidlig.

– Vi vet vi kan være med der oppe, men samtidig vet vi at RBK er kjempestore favoritter. De har tatt mange poeng uten at de har prestert. Å snakke om at vi skal ta gull er altfor tidlig, sier Soltvedt.

Som kjent var Brann i 1. divisjon så sent som i 2015.

– Vi som er tett på laget, vet at vi har en vei å gå fra 1. divisjon i forfjor, via sølvet i fjor til å være et stabilt topplag i år.

Likevel har flere av spillerne snakket om at Brann på sitt beste er like gode som Rosenborg etter de siste seierne.

– Jeg har registrert de intervjuene, og jeg har sett at de er gjort like etter kamp når spillerne er fulle av følelser. Det er viktig at spillerne tror de kan være et topplag, men vi er ikke bedre enn at vi må vise det hver kamp. Det er ikke lenge siden vi snakket om at vi hele tiden slapp inn mål på slutten av kampene, advarer Soltvedt.

Nouri avviser kollaps

Nede i spillertunnelen på Stadion er Amin Nouri ferdig med å dusje etter dagens trening. Branns høyreback sier han har forståelse for at enkelte tenker tanken på at Brann kan vinne serien.

– Jeg har sett at folk bruker g-ordet, det har jeg lagt merke til. Og jeg skjønner det med tanke på måten vi har spilt. Men det har bare gått ti kamper og på de siste tyve er det mye som kan skje, advarer Nouri.

Likevel, noen Brann-kollaps har han ingen tro på.

– Det er ikke noe som hindrer oss i å være i toppen fremover. Vi har gjort det godt nok til å være der, og det er ikke noen grunn til at det ikke skal fortsette, sier Nouri.

Braaten usikker på RBK og Brann

Daniel Braaten har vært en av Branns beste spillere så langt i sesongen. Han tror fansen er mer opptatt av å tenke på hvor Brann er på tabellen i høst enn spillerne.

– Guttene i garderoben bryr seg ikke noe særlig om det. Det er mer folk i byen som tenker på det, sier vingen.

At Brann blir sammenlignet med RBK av enkelte av hans kolleger, har Braaten fått med seg.

– Rosenborg er målestokken. De har en vinnerkultur og en økonomi som gjør at de er et forbilde for alle andre norske klubber, sier Braaten.

Han har spilt i RBK, og vet ikke om Brann på sitt beste er like gode som trønderne.

– Jeg er litt usikker, faktisk. Vi jobber mot å bli bedre, forhåpentlig klarer vi å ta skritt i tiden som kommer, sier Braaten, som har følgende mål for resten av sesongen:

– Hvis vi klarer å kvalifisere oss til Europa en gang til, så skal vi være fornøyde. Det er det man ønsker.

Selvtillit og flyt

Fotball er på mange måter en banal sport. I alle fall i den forstand at det mentale betyr enormt mye. Uavhengig av rene ferdigheter og kondis, kan selvtillit og det mer diffuse begrepet «flyt» utgjøre svært mye.

– Da vi spilte i 1. divisjon i 2015 var det mangel på selvtillit etter mange dårlige opplevelser. Det preget oss. Hadde vi tapt mot Molde i år, kunne vi fått dårlig selvtillit av det. I stedet skjedde det motsatte. Selvtillit i fotball er ekstremt viktig, sier Soltvedt.

Amin Nouri deler Soltvedts analyse.

– Det å ha flyt betyr utrolig mye. Vi har nå en trygghet i laget, som gjør at vi tror vi kan snu og vinne kamper uansett. Men hadde vi tapt mot Molde, kunne det fort ha snudd, erkjenner Nouri.