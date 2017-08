Helland og Reginiussen mister storkampen

Her er Carlsen nær pinlig tabbe: – Hårreisende

Saken oppdateres.

MOLDE: Pål Andre Helland og Tore Reginiussen ble begge igjen i Trondheim da Rosenborg-bussen dro til Molde fredag ettermiddag.

Tore Reginiussen måtte gå av med skade i «koket» i Glasgow for noen uker siden, og ble ikke klar i tide til toppkampen. Heller ikke Helland har trent for fullt denne uka, og dermed må duoen satse på å bli klar til Ajax-kampen i Amsterdam torsdag.

Svært viktig kamp

Ellers tar ikke RBK-trener Kåre Ingebrigtsen noen sjanser i kampen som er meget sentral med tanke på resten av denne sesongen. Vinner RBK, er avstanden til Molde ti poeng.

Men blir det hjemmeseier, krymper forspranget ned til fire poeng - som gjør gullkampen vidåpen. Midt i mellom rivalene ligger også formsterke Sarpsborg og lurer.

Bendtner og Jensen

At Bruttern ikke tar sjanser betyr at samtlige av profilene som ble spart mot Jerv i cupen i midtuka nå er tilbake. Dette betyr at Nicolas Bendtner starter på topp - mens Matthias Vilhjalmsson igjen må tåle å starte kampen på benken.

Midtbanen er også gammel-lik seg igjen, med Fredrik Midtsjø, Andes Konradsen og Mike Jensen. Mens Yann-Erik de Lanlay og Milan Jevtovic flankerer Bendter i front.

Dette betyr følgende startellever for RBK lørdag kveld:

Andre Hansen - Vegard Eggen Hedenstad, Johan Lædre Bjørdal, Jørgen Skjelvik, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Konradsen, Fredrik Midtsjø - Milan Jevtovic, Nicklas Bendtner, Yann-Erik de Lanlay.

Benken: Arild Østbø, Alex Gersbach, Jacob Rasmussen, Marius Lundemo, Jonathan Levi, Mushaga Bakenga og Mathias Vilhjalmsson.

