Jarstein var uaktuell som kaptein for Lagerbäck

LONDON: Lars Lagerbäck har funnet mannen som skal være en del av kapteinsteamet sammen med Stefan Johansen.

Valget falt på den ferske Premier League-proffen fra Oslo.

– Det føles veldig godt, sier Elabdellaoui, som er et av de sikreste kortene i den norske startoppstillingen.

Det er også Jarstein, men Bundesliga-proffen virker ikke å ha vært et alternativ for Lagerbäck.

På pressetreffet før fredagens trening i London forklarte han hvorfor.

– Det er på grunn av posisjonen hans på banen. Jeg vil heller ha en utespiller som har bedre overblikk og kontakt med spillerne. Det har ingenting med personen å gjøre, sier Lagerbäck.

Skal velge en visekaptein til

Da han presenterte Stefan Johansen som kaptein tidligere i uken, sa han at en av de viktigste oppgavene til lederen ute på banen er å ta tak i situasjoner som måtte oppstå.

Som trener ved sidelinjen mener Lagerbäck det er svært begrenset med muligheter til å påvirke spillerne.

Han har sagt at han vil ha inn en tredje spiller i kapteinsteamet.

– Jeg vil først bli litt bedre kjent med gruppen. Det er bra at det er litt flere. Noen kan være borte, og det er fint med en liten gruppe hvis det rører seg noe blant spillerne som de vil ta opp med meg. Da er det greit at det ikke bare er én som har ansvaret.

Intensive dager i London

Både Elabdellaoui og Jarstein sier det er blitt mye informasjon siden laget møttes mandag.

– Det har vært intensive dager med mye møter og terping, men det er det vi trenger, sier målvakten, mens Lars Lagerbäck satt smilene ved siden av.

Svensken har ikke lagt skjul på at det kom til å bli mye å ta inn for spillerne, og han var spent på hvordan de ville ta det.

Så langt sier de at det har gått fint.

Hva som har vært aller viktigst mener den nye visekapteinen det er vanskelig å peke på.

– Det er mye nytt om hvordan vi skal fremstå som lag. Alt er egentlig viktig. Vi skal spille på en litt annen måte enn tidligere, sier Elabdellaoui.

– Vi skal spille mer direkte. Vi er veldig tydelige i spillestilen. Når jeg har ballen så vet jeg hva spissen er i ferd med å gjøre. Er det bakrom skal vi søke det fortest mulig for å komme oss til deres 16-meter, sier Elabdellaoui.

Gir spillerne laget kvelden før kamp

Det er knyttet spenning til hvem Lagerbäck velger til å starte sin første kamp. Han sier at han normalt pleier å fortelle spillerne oppstillingen kvelden før kamp. Da kan han være mer konkret på spillermøtet inn mot enkeltspillere.

Denne gangen tror han at det kan være en fordel å vente lengst mulig, siden det kanskje kan være en liten fordel at nordirene må leve i usikkerhet på hvem de møter lengst mulig.

Lagerbäck pleier ikke å være redd for at lagoppstillingen skal lekke ut i pressen, men sier at noen spillere er veldig opptatt av at det ikke skal skjer. Hva de norske spillerne tenker om dette er han usikker på, og vil diskutere spørsmålet med dem før han bestemmer seg for når de skal få vite laget.