– Jeg ønsker å fortsette som TIL-kaptein, men ikke for enhver pris

Saken oppdateres.

BARDUFOSS: I fjor var kapteinen god i noen kamper, mens i andre oppgjør falt han litt under den standarden han hadde satt.

Wangberg er enig i iTromsøs beskrivelse om at det ble litt for variable prestasjoner fra hans side i fjor.

– Jeg synes du er ganske «spot on». Personlig er jeg ikke spesielt fornøyd med sesongen jeg hadde i fjor, verken for min egen eller lagets del. Det varierer for mye. Slutten ble litt ødelagt av skader, men generelt var det litt for ujevnt, sier 25-åringen.

– Hva kommer det av?

– Det er vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det var, men ett av hovedmålene mine i år er å stabilisere meg på et høyt nivå – som jeg vet jeg kan og som jeg har gjort før. Det handler om å være den stabile spilleren bak der som kan levere jevne kamper på et høyt nivå gjennom hele sesongen og ikke ha det lave bunnivået som både jeg og laget hadde i fjor, sier Wangberg.

Avgjør på La Manga

25-åringen har vært lagets kaptein i 2015 og 2016. I fjor hadde med seg Jonas Johansen og Christian Landu-Landu i kapteinsteamet. TIL-trener Bård Flovik bekrefter at det kan bli endringer i teamet, uten å ville gå i detaljer. En endelig avgjørelse blir tatt på treningsleiren på La Manga som starter i neste uke.

– Jeg ser ingen grunn til at vi skal forandre noe med nummer en, Simen, men samtidig er ikke det bestemt ennå. Men i teamet totalt sett kan det bli endringer. Det handler om at nye vokser fram og at noen er mer utadvendt, sier Flovik.

Wangberg håper at han får fornyet tillit.

– Jeg ønsker å være kaptein, men ikke for enhver pris. Hvis Bård mener noen andre er bedre egnet, så er jeg den første til å gi fra meg det. Jeg ønsker bare lagets beste, samtidig som jeg personlig ønsker å være kaptein, men det er trenerens valg, sier trønderen.

Wangberg sier han trives som kaptein og ønsker å utvikle seg videre i rollen.

– I så måte blir det bra å få Tom (Høgli) hit til sommeren, der man kan lære litt av ham på det å være leder, sier Wangberg.

Øvre halvdel

Wangberg synes Gutan har kommet godt i gang med forberedelsene til ny sesong. Et uttalt mål er øvre halvdel på tabellen denne sesongen. – Ja, de som følger Eliteserien vet at det er jevnt og små marginer som avgjør hvilken plassering du havner på rundt midten, men jeg synes vi bør ha det som ambisjon. De to siste sesongene har vi ligget i bunnen, og vi ønsker å komme oss over den «mølja» og rundt midten bør være et greit mål for oss, sier Wangberg.

– Men er det ikke litt rart at TIL i fjor matchet Rosenborg både hjemme og borte, men sliter mot lag som man «skal» slå?

– Det er litt rart, men det er ikke så veldig rart heller. Det vanskeligste i fotball er å føre kamper mot lag som kanskje er antatt svakere. Mot god motstand, som du vet er bedre, klarer du alltids å mobilisere i enkeltkamper. De kampene som er av typen «her skal vi vinne», kan være vanskelig. Men vi ønsker å bli bedre til dette, at vi kan dominere, bestemme tempoet i kampene og bygge vårt spill, sier Wangberg.

Mer rutine

Han er fornøyd med at det kommer inn mer rutine i troppen denne sesongen. Tom Høgli blir TIL-spiller i sommer, mens Morten Gamst Pedersen forhåpentlig får en skadefri sesong. – Det blir kjempebra for gruppa vi har her. Vi har en ung og forholdsvis uerfaren stall. Med Morten og Tom som kommer i sommer tror jeg blir veldig bra, og det tror jeg gruppa setter pris på. Det er først og fremst fine folk, i tillegg til at de har masse fotballerfaring som vi alle kan lære av. Skal vi klare øvre halvdel, så må vi sette de kravene som skal til på kamp og i trening, sier Wangberg.