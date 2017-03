Johansen klappet inn som ny landslagskaptein

Saken oppdateres.

Svensken startet onsdagens trening med å samle spillerne i en halvsirkel på Fulhams treningsanlegg i Londons ytterkant.

Treneren sa noen ord, før spillergruppen brøt ut i applaus mens de kikket bort på Stefan Johansen som smilte tilbake gruppa.

Kapteinsbindet ble ledig da Hertha Berlins Per Ciljan Skjelbred kunngjorde at han trekker seg fra landslaget tidligere i vinter. Stefan Johansen har vært vikar for Skjelbred, og har derfor erfaring med å spille med kapteinsbindet fra før.

Han var på forhånd positiv til muligheten til å få jobben permanent under Lars Lagerbäck.

- Det ville vært en stor ære, men jeg kommer til å bidra som jeg alltid har gjort. Uansett om jeg har bindet eller ikke, sier Johansen selv til VG i går.

Johansen ble kåret til årets spiller i skotsk fotball, før han gikk til Fulham. Starten i London-klubben var av det beskjedne slaget, men har senere tatt seg kraftig opp. Laget jager opprykk, og finnmarkingen har vætr en av lagets beste spillere.

Det er kun Rune Jarstein og Tarik Elyounoussi i den norske troppen som har flere landskamper enn den ferske landslagskapteinen. Så langt har Johansen 33 kamper for Norge, og har scoret 3 mål. Han er 26 år gammel.

Norge møter Nord-Irland i kvalfiseringen til VM i Russland på søndag. Landslaget er på samling i London i forkant av oppgjøret.