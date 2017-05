Keepertabbe ødela - RBK pepet av banen på festdagen

Her hylles tidenes RBK-spiller av 20 000: – Jeg blir stolt

Saken oppdateres.

Rosenborg-Lillestrøm 1–1

LERKENDAL: Lerkendal var kledd til fest lørdag. Rosenborg tok også ledelsen ved Nicklas Bendtner, men Lillestrøm slo tilbake ved kaptein Frode Kippe.

Dermed har RBK gått tre strake kamper i Elitserien uten seier.

– Det var veldig deilig. Vi jobbet knallhardt, sier Lillestrøm-kaptein Frode Kippe til MAX.

– Det hadde vært tungt å tape denne kampen. Vi var fullt på høyde med Rosenborg hele kampen.

Skuffende før pause

Etter en skuffende førsteomgang sørget RBKs danske stjernespiss Nicklas Bendtner for å føre Rosenborg i ledelsen.

58 minutter var gått da kaptein Mike Jensen på flott vis spilte fri sin danske lagkamerat. Fra sju meters hold sendte Bendtner skuddet langs bakken. Lillestrøm-keeper Arnold Origi klarte ikke å forhindre scoring, og dermed kunne et nesten fullsatt Lerkendal stadion juble.

For frem til da var det lite å glede seg over for de nesten 19 000 fremmøtte i godværet.

Kampens første mulighet kom etter fire minutter. Mats Haakenstad løp over hele Rosenborgs banehalvdel og avsluttet fra kanten av 16-meteren. RBK-keeper André Hansen slo ballen til hjørnespark.

Rosenborgs første antydning til målsjanse kom etter ni minutter. Da var det Pål André Helland som var frempå, men Origi i LSK-buret forhindret enkelt scoring.

Oppgjørets første skikkelige sjanse fant sted etter elleve minutters spill. Den var det Lillestrøms Simen Kind Mikalsen som sto for.

100-årsfeiring

Minuttet etter hang Bendtner i lufta og ventet på et innlegg fra Helland. Avslutningen endte utenfor Lillestrøms mål.

Bortsett fra den ene Lillestrøm-muligheten var det fritt for store målsjanser i første halvdel av første omgang. Rosenborgs 100-årsfeiring åpnet dermed ikke slik trønderne håpet på. Kampen var relativt jevnspilt.

Slik fortsatte det i resten av omgangen. Rett før en halvtimes spill kom Bendtner til en brukbar mulighet da han tok imot et innlegg fra Vegar Eggen Hedenstad. RBK-spissen fikk ikke skikkelig dreis på avslutningen.

Strand hyllet

Omgangens største mulighet skjedde to minutter før pause. Da var det Fredrik Midtsjø som fikk ballen inne i Lillestrøms 16-meterfelt. Han driblet seg fri, men avslutningen var ikke god nok. Origi fikk sendt ballen til corner, som Bendtner var nær ved å omsette til scoring, men første omgang endte målløst.

I pausen ble Roar Strand hyllet som Rosenborgs beste spiller gjennom tidene. Hvorvidt det inspirerte RBK til ekstra innsats skal være usagt, men før kvarteret var gått lyktes altså Bendtner med å sette inn den 1-0-målet.

Lillestrøm var slett ikke sjanseløse og var flere ganger frempå etter Bendtners mål. Rosenborg var heldige som unngikk utligning etter flere gode avslutninger mot André Hansen.

Pipekonsert

Etter 80 minutter glapp det. Rosenborg-keeper André Hansen gikk ut i feltet for å ta ballen, men nådde ikke opp. Det gjorde Frode Kippe og dermed var stillingen 1-1.

Fem minutter etterpå var Kippe frempå på nok en gang på corner. Han var svært nær ved å sende Lillestrøm i ledelsen. To minutter før ordinær tid fyrte Hedenstad av et glmrende frispark som på like flott vis ble reddet av LSK-keeper Origi.

1–1 holdt seg helt ut. Etter spill og sjanser var det lite å si på det resultatet. Publikum pep både da kampen var over og da RBK sendte opp sitt festfyrverkeri.