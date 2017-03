Lagerbäck: – Det kjennes nesten ut som om dere har drevet en slags «Trump-kampanje»

Saken oppdateres.

Lars Lagerbäck bekreftet under onsdagens pressekonferanse at Fulhams Stefan Johansen blir ny kaptein for landslaget i fotball.

Flere medier, deriblant TV 2, melte tidligere onsdag at landslagstrener Lagerbäck slapp nyheten til spillerne under treningsøkt på Motspur Park i London tidligere på dagen. Spillerne reagerte på nyheten med akklamasjon. Landslaget er i London denne uken som et ledd i oppladningen til søndagens VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland.

Stefan Johansen fikk beskjeden av Lagerbäck i formiddag. Deretter fikk spillerne beskjed.

– Det kjennes nesten ut som om dere har drevet en slags «Trump-kampanje» for Stefan, sa Lagerbäck under pressekonferansen på Pestana Hotel.

Det har hersket liten tvil i norske medier om at midtbanespilleren var favoritt til å få jobben.

Gode skussmål

Lagerbäck la til:

– Alt jeg har hørt og sett av Stefan, blant annet i intervjuer, så kjennes det som en selvfølge at det blir Stefan som blir kaptein. Jeg kunne kanskje ha plukket ham ut tidligere, men jeg ville bli litt bedre kjent med spillerne først, sa den svenske landslagssjefen.

Han sa også at han vil utnevne én eller to visekapteiner.

– Og så håper jeg at vi skal jobbe på en måte som gjør at alle føler seg som visekapteiner.

Ære

Finnmarking var stolt over at han ble tilkjent oppgaven med å være kaptein.

– Som ung gutt drømmer du om å bli proff, og det å få representere ditt eget land som kaptein er en stor ære. Jeg er en ærlig person, og det aller viktigste er kanskje de kravene man setter til seg selv, sa Stefan Johansen.