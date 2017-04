Nå kommer det en ny Nils Arne Eggen-biografi

Saken oppdateres.

Det er gått 18 år siden Nils Arne Eggen-biografien «Godfoten» kom ut på markedet. Nå kommer den andre.

Eggen er blitt 75 år, og sammen med mangeårig sportsredaktør og fotballtrener Otto Ulseth kommer en ny bok om trenerlegenden i løpet av høsten 2018.

Bok og statue

– Jeg har sagt ja til to ting i år. At Otto Ulseth sammen med meg skal lage en biografi, og så er det en sånn kunstner her en gang i måneden. For dem skal jo absolutt ha en statue, for jeg sa jo ja til det med Nils Arnes plass, sier Eggen - og legger til:

– Boka tror jeg blir bra. Og så der det vel kanskje slik at ikke alle oppfatter meg sånn, men jeg liker i grunn ikke å snakke om meg selv .

Det var i et lengre intervju med hjemmesiden til Moss FK , i forbindelse med 30-årsjubileet for klubbens hittil eneste seriegull, at trenerlegenden slapp boknyheten.

Hver mandag i hele vinter har Eggen og Otto Ulseth hatt en fast prat i drøye to timer.

- Det er meningen at det skal bli mer enn «bare» en biografi. Det er ment litt som en slags lærebok i oppdragelse, også. Både i allmennatferd og mer rettet mot fotball, utdyper trenerlegenden overfor Adresseavisen.

Eggen og Nansen

– Jeg har – litt kjekt – sagt i noen anledninger at dersom vi definerer norsk idrett litt vidt, så er det ingen som har fortjent en biografi så mye siden Nansen, sier Ulseth.

Eggen selv vil ikke på noe som helst vi sammenlikne seg med Nansen. Men han tror det blir en god bok.

– Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste, smiler han - og sier at det naturlig nok også vil handle om både trener- og spillerkarrieren, også. Eggen ble en trenerlegende gjennom resultatene med Rosenborg. Men har også seriegull både med RBK og Vålerenga, 30 landskamper og kamper for Nordens lag. I tillegg var han en habil skihopper.

Treneren skygger for spilleren

Forfatter Ulseth kjenner Eggen svært godt fra tidligere, og innrømmer at spørsmålet om hva han har funnet ut om trenerlegenden som så langt er nytt for ham selv er godt.

– Er du arkeolog er det ikke sikkert du oppdager betydningen av hver enkelt bit når du finner dem. Det kommer først frem når du setter alle bitene sammen. Men det som kanskje slår meg, er at spillerkarrieren til Nils Arne er litt underkommunisert. Trenerkarrieren har kastet skygge over den. Også skihopperen Nils Arne er underkommunisert, men det er vel litt mer kuriøst, sier Ulseth.