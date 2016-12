Agenten: – Norge-jobben interessant for Bradley

Saken oppdateres.

Bob Bradley fikk tirsdag kveld sparken i Premier League-klubben Swansea etter bare 85 dager i jobben. Amerikaneren klarte bare å lede den walisiske klubben til to seire på sine elleve kamper i ligaen. Etter braktapet hjemme mot West Ham 2. juledag var det slutt for 58-åringen.

– Jeg visste hva jeg gikk til da jeg kom hit. Det vanskeligste ville bli å skaffe poeng på kort sikt, men jeg tror på meg selv og ville gripe sjansen, sa Bradley til TV-nettverket NBC ifølge NTB.

Bradley trente Stabæk i 2014 og 2015 og ledet bæringene til en meget overraskende bronsemedalje i fjorårssesongen. Deretter gikk han til franske Le Havre.

De sterke prestasjonene i Stabæk er grunnen til at mange nå mener at Norges Fotballforbund bør ta en prat med Bradley med tanke på jobben som ny norsk landslagstrener.

Positive signaler fra agenten

Agent Ron Waxman sier til VG at 58-åringen kan tenke seg å ha samtaler med NFF-ledelsen om den ledige landslagsjobben.

– Bob likte seg veldig godt i Norge, og koste seg i de to årene han var der. Det er smigrende for ham å bli koblet til landslaget, sier Waxman til VG .

– Bob vil helt sikkert snakke med landslagsledelsen. Det er klart han vil det, og så får man eventuelt se hva det fører til, sier Waxman.

Han vil ikke si noe om NFF allerede har tatt kontakt.

– Bradley et trygt valg

Per-Mathias Høgmo gikk av i november, og Ståle Solbakken har inntil nå fremstått som den mest åpenbare erstatteren - dersom han selv ønsker det.

Bradleys Swansea-exit åpner imidlertid flere dører for fotballforbundet, mener fotballekspert for Aftenposten og 100% Sport, Lars Tjærnås.

– Er Ståle Solbakken utenfor rekkevidde bør noen i NFF taste de riktige sifrene til «Byggmester Bob», skrev han på Twitter tirsdag kveld.

– Det er flere grunner til at jeg mener Bradley vil være et klokt valg. For det første vet han hva det vil si å være landslagssjef, og han har hatt stor suksess som det. Det er veldig forskjellig fra å være klubbtrener, og det er tryggere å ansette en sjef som har hatt suksess både i klubb og landslag, utdyper Tjærnås overfor Adresseavisen.

Bradley var landslagssjef for USA mellom 2006 og 2011, og ledet Egypts landslag fra 2011 til 2013.

Med USA vant han sin innledende gruppe i VM i 2010, foran blant annet England, før det ble tap mot Ghana i åttendedelsfinalen.

Bradley var nær ved å lede Egypt til VM-plass i 2014, men også her ble Ghana for sterke, nå i siste playoffrunde før mesterskapet.

– Dyktig faglig

Lars Tjærnås trekker frem Bradleys kjennskap til norsk fotball som en klar fordel.

– Han slipper å starte helt fra bunnen av for å lære seg hvem som er hvem, og har en god oversikt over spillere. Samtidig kjenner han ikke norsk fotball SÅ godt at han har klare bindinger eller forutinntatte synspunkter, mener Tjærnås.

– Den viktigste grunnen er likevel at han rett og slett er flink. Han er dyktig faglig, med klar substans. Og han har en autoritet og personlighet som inngir respekt som leder. Så er det selvsagt ingen ulempe at han er tilgjengelig heller, sier fotballeksperten.

I Stabæk-leiren er man ihvertfall klare på hva NFF må gjøre.

– De som styrer med dette i Norges Fotballforbund bør kaste all ribbe, pinnekjøtt og lutefisk til side. De bør komme seg i kontakt med agenten til Bob fortest mulig. Det er den beste mannen Norge kan få, sa sportsdirektør Inge André Olsen til VG tirsdag kveld .