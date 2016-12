– Ønsker definitivt å hente en midtstopper før vi drar til Gran Canaria

Saken oppdateres.

– Man blir helt utladet etter en sesong, og tenker vel litt på hvor lenge man skal holde på i dette gamet. Så blir det noen uker ferie, og ukene på Gran Canaria hvor jeg kun var familiemann gjorde godt.

Det sier Kåre Ingebrigtsen til Adresseavisen, noen dager før han går inn i sin tredje hele sesong som RBK-trener.

Og etter tre uker på Gran Canaria og julefeiring hjemme i Trondheim ser han nå frem til å starte «på scratch» igjen.

– Ja, det er jo sånn det er. Nå gleder jeg meg til å kjøre på igjen!

Med ferie fra spillerne og laget har treneren også hatt færre henvendelser fra mediene. Sist vi snakket med RBK-treneren hadde han stallen intakt. Nå er Holmar Örn Eyjolfsson solgt til israelske Maccabi Haifa for om lag ti millioner kroner, og i det kommende overgangsvinduet åpner kan det bli flere utskiftinger.

11. januar drar 2017-versjonen av RBK til Gran Canaria på to ukers treningsleir. Nå sier Bruttern at klubben har som et klart mål at en ny midtstopper blir med dit.

– Det er definitivt et mål vi har.

RBK-treneren sier samtidig at klubben ikke har kastet seg voldsomt rundt etter at islendingen ble solgt.

– Nei, vi jobber kontinuerlig med spillere. Holmar var en god spiller for oss, så det var ikke lett å se at han reiste. Men han ønsket det selv og vi fikk bra betalt, sier Bruttern - og fortsetter:

– Så er det slik at vi har hatt konkrete navn i hans posisjon i en tid allerede. I det siste har vi sjekket ut de navnene. Det er færre på lista nå, og vi har jobbet med ting også i romjula. Men vi er ikke der at vi snakker konkret med noen klubber om en overgang ennå, forklarer RBK-treneren.

Flere spillere på Sydentur

Det er ikke noe vits å snakke konkrete navn med Bruttern. Standardsvaret er «ingen kommentar».

Men det han bekrefter, som også var tema i Adresseavisen også før jul, er at det kan dukke opp flere spillere til treningsleiren på Gran Canaria selv om RBK ikke selger noen først.

Kampprogrammet i 2017 gjør at det er åpnet for å utvide stallen med et par spillere.

Samtidig er det ingen tvil om at det kan skje mer på «ut-fronten», også. Jonas Svensson er en het kandidat, og Adam Larsen Kwarasey har vært i USA og besøkt Minnesota.

– Det kan dukke opp mer enn en stopper, også til vi drar på treningsleir, sier Bruttern.

Treneren innser at flere kan forsvinne, men klarer ikke helt å innstille seg på dette når han nå planlegger en ny sesong.

– Nei, vi er ikke innstilt på å miste spillere. Men vi er klar over at det kan komme bud, og om det store nok klubber og spilleren selv er veldig interessert, er dette noe vi må leve med, sier han.

RBK-spillerne samles 9. januar. To dager senere starter en tøff treningsperiode på Gran Canaria.