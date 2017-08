Ørn fortvilte etter keepertabbe og stolpeskudd

Slik reagerte Børven da han havnet midt i et ran

Saken oppdateres.

Oda Fugelsnes satte inn reduseringsmålet tjue minutter før slutt, og på bildet øverst i saken fortviler hun og lagvenninnene for at sjanse nummer to traff tverrliggeren. Før reduseringsmålet satte også cupspesialist Julie Adserø ballen i stolpen. Til slutt ble det 1-2-smell mot Vålerenga, som i likhet med herrelaget gikk videre fra sin kvartfinale i Trondheim. Rosenborg røk ut søndag. Heller ikke Ørn når noe cupfinale i år.

– I serien har vi ikke noe å spille om, så da er det kjedelig at cupen ryker. Det er en ekstra gulrot, slår Adserø fast overfor Adresseavisen etter kampslutt.

For to år siden scoret hun tre mål i en sterk 4-2-seier etter ekstraomganger mot Kolbotn på bortebane. Onsdag kveld var det fortvilelse mot et annet Oslo-lag på hjemmebane.

– Det er med minst mulig margin, så det føles helt fryktelig. Vi trykker de gjennom hele andre omgang. To i stolpen ... det kunne bikket andre veien. Jeg trodde den siste til Oda skulle gå inn, men slik gikk det ikke, sier cuphelten fra 2015.

Tok tak i pausen

Før pause var det få cuphelter på Ørn Arena, der bortelaget styrte det som var å styre på Lade. Hjemmelaget skapte ikke så mye som en sjanse. Nærmest var nettopp Adserø på et langskudd.

– Vi er for dårlig og henger ikke helt sammen. I perioder kanskje, men i det store og hele er vi ikke gode nok. Det tar vi tak i i pausen og er enige om at det ikke er bra nok, sier Adserø.

– Hvorfor klarer dere ikke å mobilisere fra start?

– Vi kunne gjort det, men sånt skjer. Det er vanskelig å forklare når ting ikke fungerer. Jeg syns Vålerenga ga oss lite rom og det er en årsak til at vi spilte mange baller, slår hun fast.

Vålerenga styrte kampen

Formsterke Trondheims-Ørn hadde all grunn til å ha oppskrudde forventninger til onsdagens NM-kvartfinale mot Vålerenga. Tre seiere og to uavgjort på sine siste fem seriekamper gjorde at hjemmemøtet med tabellnaboene fra Oslos østkant kunne vise seg å bli særdeles interessant.

Det skulle ta lang tid før det egentlig ble det.

Vålerenga gikk ut i et voldsomt trykk og spilte hjemmelaget lave i åpningsminuttene, uten å stå for de helt store mulighetene. Ørn maktet ikke å holde på ballen, hadde få trekk i laget og etablerte aldri noe trykk på gjestenes mål.

Keepertabbe

På kampens første mulighet skulle det smelle i motsatt ende etter 21 minutter. Et kort frispark endte opp med et flott innlegg fra Aivi Luik og Gunnhildur Jonsdottir stanget Vålerenga i ledelsen.

Trykket mot Ørn-målet roet seg, uten at laget aldri kom nærmere enn et langskudd fra Julie Adserø som gikk utenfor. I stedet doblet Anne Lise Olsen ledelsen for Vålerenga fire minutter før pause. Ørn-keeper Kristine Nøstmo hadde akkurat kollidert med Anna Nordin og ble liggende nede med smerter. Vel oppe igjen klarte hun aldri å holde et VIF-innlegg, som glapp mellom hendene til Nøstmo før Olsen lurte inn 0–2.

Før det hadde samme Olsen hatt et skudd like utenfor krysset til gultrøyenes sisteskanse.

Stang ut

Andre omgang åpnet med et smell. Trondheims-Ørn økte presshøyden og gikk ut med en glød som tilsa at dette ikke var over likevel. Cesilie Andreassen skapte først hawaii med en lekker langball som ingen fikk tatt ned skikkelig i feltet.

Så – etter en overgang det luktet tæl og vilje av – smalt Adserø ballen klokkerent i stolpen. Cuphelten fra kvartfinalen i 2015 (tre mål) kunne knapt kommet nærmere redusering.

Kanskje var det klangen av stolpeskuddet som vekket spillerne, for etter det var kampen en rysare med god temperatur på banen. Kampen skrek bare etter en redusering og tjue minutter før slutt ble tilskuerne bønnhørt. Oda Fugelsnes var først fremme på en retur og reduserte enkelt til 1–2. Da hadde Vålerenga akkurat misbrukt en flott overgangsmulighet som bare endte med gult kort til Elise Krieghoff for angrep på keeper.

Så nær, så nær

Fugelsnes skulle altså være nær 2–2 også. Etter 79 minutter fikk hun tatt ned en langball på vei gjennom i feltet. Pasningen var litt for lang og Ørn-angriperen fikk ikke noe perfekt touch, men ballen gikk faretruende i retning VIF-målet og landet på tverrliggeren.

Så nær var trønderne ekstraomganger og en flott mulighet til å ta seg videre til semifinalen.

PS: Vålerenga har slått ut både A-laget og G16-laget til Rosenborg. Tilfeldigvis møtes også G19-lagene i kvartfinale 15. september. Kan VIF ta en kvartett av seiere mot trondheimslagene?

NM kvartfinale, kvinner

Trondheims-Ørn – Vålerenga 1–2 (0–2)

Ørn Arena

216 tilskuere

Mål: 0–1 Gunnhildur Jonsdottir (21. min), 0–2 Anne Lise Olsen (41. min), 1–2 Oda Fugelsnes (71. min)

Trondheims-Ørn: Kristine Nøstmo, Svanhild Sand, Mali Lilleås Næss, Cecilie Andreassen, Tina Fremo (Åsne Takle Eide fra 46. min), Ingrid Syrstad Engen, Rakel Engesvik (Maria Olsvik fra 84. min), Siw Døvle, Elen Sagmo Melhus (Kristin Jørgensen fra 78. min), Oda Bolkan Fugelsnes, Julie Skjeflo Adserø

Gult kort: Elise Krieghoff, Vålerenga

Dommer: Marte Sørø, Molde