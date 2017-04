Rosenborg sikret seieren etter drømmestart

Saken oppdateres.

LERKENDAL: Moldenserne klarte aldri å innhente ledelsen i toppoppgjøret, hvor Rosenborg vant 2–1 foran 20 843 tilskuere. Dermed beholder RBK ledelsen på tabellen.

– Dette var veldig godt. Molde er den største rivalen i ligaen, og det er alltid trøkk og kok mot dem, sier Fredrik Midtsjø til Eurosport etter kampen.

Rosenborg sjokkerte Molde i åpningsminuttene. Kun seks minutter var gått da Milan Jevtovic fikk stå alene 14 meter fra Moldes mål. Vegar Eggen Hedenstad la inn ballen fra kanten i retning serberen. Ballen gikk via et Molde-bein og videre til Jevtovic, som på rutinert vis satte den i bortre hjørne.

Scoringen skrudde stemningen i været på et fullsatt Lerkendal stadion.

Perfekt Bendtner-pasning

Det var store forventninger før toppoppgjøret. Begge lag sto med full pott, seks poeng på de to første kampene. Kåre Ingebrigtsen valgte å starte med samme mannskap som slo Odd i seriepremieren. Ole Gunnar Solskjær valgte på sin side å plassere Björn Bergmann Sigurdarson på benken fra start.

Bare to minutter etter målet fra Jevtovic fortsatte målfesten for trønderne. Nicklas Bendtner, som ble tatt inn i startelleveren etter å ha startet på benken mot Sandefjord i midtuka, slo en nydelig pasning til Jevtovic. Han lobbet ballen over keeper Andreas Linde. Samtidig som ballen var på vei mot målet stormet Fredrik Midtsjø samme vei. Han kastet seg mot nettet og fikk ballen i mål. Dermed 2–0 allerede etter åtte minutter.

Rosenborg dominerte totalt i starten og fortsatte med sine angrepsbølger også etter scoringene.

– Det var en meget bra åpning. Vi bestemte oss for at vi skulle holde trøkket og vinne duellene. Vi vet at det er stinn brakke og da forventes det å slå Molde, sier Midtsjø.

Kalddusj på Lerkendal

Etter tjue minutter kom imidlertid kalddusjen. Moldes Ruben Gabrielsen headet ballen inn mot RBK-målet. Bendtner, som var tilbake i egen 16-meter, hoppet opp sammen med keeper André Hansen for å ta ballen. Ingen av dem fikk tak i den. Det gjorde Stian Gregersen, som headet i stanga. Ballen spratt tilbake, landet på låret til Bendtner og havnet deretter i mål.

Dermed var stillingen 2–1 og kampen igjen åpen.

Sammen med Jevtovic var Rosenborgs Fredrik Midtsjø svært fremtredende i førsteomgangen. Stjørdalingen fikk virkelig vist landslagssjef Lars Lagerbäck at han ønsker å være en del av den neste landslagstroppen. Svensken satt på tribunen sammen med sin assistent Per Joar Hansen.

Etter 27 minutter var kantspiller Pål André Helland frempå. Fra rundt 15 meter, på keeper Lindes venstre side, sendte han vei et skudd som ble stoppet av Moldes målvakt. En kjempesjanse for Rosenborg.

RBK-dominans

Fire minutter før pause var Helland frempå igjen. Nok en gang fyrte han av et skudd som ble avverget av Linde.

Rosenborgs 2-1-ledelse ved pause var fullt fortjent. Etter spill og sjanser kunne ledelsen ha vært større. Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær satte inn Björn Bergmann Sigurdarson ved halvspilt kamp.

Etter hvilen var det Molde som sørget for den første virkelig store muligheten. Et innlegg fra Sigurdarson ble headet i stanga av Fredrik Brustad.

Rosenborg ga fra seg grepet i kampen. Da en time var spilt, var ikke den velkjente rytmen i RBK-angrepet like synlig lenger. Kampen bølget frem og tilbake i langt større grad enn før hvilen, da Rosenborg dominerte stort. Midtsjø, som preget førsteomgangen, var mindre synlig.

Etter hvert dalte tempoet. Det ble ingen flere scoringer. Rosenborg har dermed tre poengs forsprang på en av sine tøffeste konkurrenter etter tre spilte kamper.