RBK-spiller skadet – ute i fire til fem måneder

Trondheim (adressa.no): Midtbanespilleren Magnus Stamnestrø har gjennomgått en kneoperasjon og er ute av spill til minst juli måned, melder rbk.no.

Klubbsiden skriver at Stamnestrø har slitt med plager i kneet over en lengre periode, og konklusjonen var at en kneoperasjon var eneste alternativ for 24-åringen.

Mister over halve sesongen

Mellom fire og fem måneder ute betyr altså at midtbanespilleren fra Kyrksæterøra ligger an til å miste de første 20 (!) serierundene for seriemesterne.

Magnus Stamnestrø skrev i en tekstmelding til Adresseavisen at han har prøvd det meste etter han begynte å slite med kneet i februar. Til slutt måtte han operere.

- Jeg har ikke så mye å si egentlig. Det er veldig tungt og kjedelig nå, skriver han.

– Magnus var plaget med kneet i starten av sesongoppkjøringen. Det ble bedre, men han fikk plutselig økende symptomer. Vi forventer et fravær på fire til fem måneder, bekrefter medisinsk koordinator i Rosenborg, Haakon Schwabe.

Han ønsker ikke å utdype skaden noe ytterligere overfor Adresseavisen.

Operasjonen ble gjort av Agnar Tegnander på Rosenborg-klinikken tirsdag.

Tynt på midtbanen

I sin vante 4-3-3-formasjon spiller Rosenborg med tre spillere på midtbanen.

Troppen har totalt seks midtbanespillere registrert, men har ofte brukt Matthias Vilhjalmsson som en «potet».

Nå ser det tynt ut.

Både John Hou Sæter og Marius Lundemo er usikre kort. Førstnevnte fikk en betennelse på hjerteposen i slutten av februar, og Lundemo har trent seg opp etter en ankeloperasjon, men hverken han eller Hou Sæter spilte forrige treningskamp mot Ranheim. Nå er altså Stamnestrø ute over en lengre periode, og dermed er det svært tynt på midtbanen til trønderne.

– Det går for så vidt bra med John Hou Sæter. Vi venter på en ytterligere utredning fra sykehuset innen kort tid og vil da vite hvor lenge han blir ute. Han trener lett nå og vil ha en periode på en måned hvor han må ta det med ro, sier Schwabe om Rosenborgs ene unggutt på midtbanen.

Når det gjelder Lundemo, så er nyervervelsen tilbake på feltet og nærmer seg klar til kamp.

– Både Marius og John mister seriestarten. Magnus er ikke tilbake før juli-august, sier den medisinske koordinatoren avslutningsvis.