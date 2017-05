Ranheim fikk smake sin egen medisin

Sterke reaksjoner på at Trumps svigersønn skal ha ønsket hemmelig Moskva-kanal

Saken oppdateres.

Tromsdalen 3–2 Ranheim

I for dagen hvite drakter var det bydelsklubben fra Ranheimsfjæra som kjørte over vertene fra Tromsdalen tidlig i oppgjøret.

De fikk da også betalt etter ti minutter, da Øyvind Storflor fikk god tid på høyresiden. Han siktet godt, og traff Michael Karlsen i boksen. Den høyreiste spissen var knallsterk i luften og stanget ballen kontant i nettet.

Enkelt for Kvande

Fem minutter senere doblet bortelaget ledelsen. Torgil Gjertsen satte et frispark i tverrliggeren, og Tromsdalens sisteskanse mistet fullstendig oversikten over hvor ballen havnet. Dermed fikk Daniel Kvande en fryktelig enkel jobb med å sette returen i mål fra to meter.

Ranheim var best i alt, og ledet meget fortjent 2-0 ved pause. Men så sa det stopp for laget som var ubeseiret i sesongens ni seriekamper før søndagens kamp mot Tromsdalen.

Hjemmelaget reduserte til 1-2 ti minutter etter pause, og hadde et visst grep om kampen. Samtidig så Ranheim ut til å ri av stormen og hadde gode muligheter til å punktere kampen.

Trenden snudd

I de fire siste seriekampene har Ranheim scoret mål og sikret seg poeng på tampen av kampene. Mot Tromsdalen fikk de kjenne på hvordan det føles å få både én og to i fleisen mot slutten.

Ti minutter før full tid utlignet Tromsdalens Håkon Kjæve til 2-2 med et flott skudd, og det sluttet ikke der. I kampens siste ordinære spilleminutt satte Mathias Dahl Abelsen inn 3-2-scoringen, og dermed hadde hjemmelaget snudd det.

Ranheim var nære på å utligne på overtid, men maktet ikke å fullføre ti seriekamper uten tap.

Ny Levanger-seier

Levanger på sin side viste fortsatt fin form i Elverum, og sørget for lagets tredje seier på de siste fire kampene.

Adria Mateo og Tom Erik Nordberg sto for hver sin scoring i 2-0-seieren i Hedmark, og har skaffet seg en bra luke ned til nedrykksstriden etter å ha startet sesongen med seks kamper uten seier.