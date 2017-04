Ranheim pangåpnet mot Åsane – så kom nervene

Saken oppdateres.

RANHEIM-ÅSANE 2–1

Ranheim Arena : Det tok bare fire minutter før Ranheim gikk i ledelsen. Torgil Øwre Gjertsen satte inn 1-0 fra fem-seks meter etter at Åsane-keeper, Erik Østgaard, ga en retur.

Og etter tolv minutter fikk Michael Karlsen pirket inn 2-0 etter en corner. Karlsen er Ranheims toppscorer med tre scoringer denne sesongen. Åsane hadde på dette tidspunktet ikke vært i nærheten av Even Barli og Ranheims mål.

Like før timen rotet hjemmelaget det til i de bakre rekker. Vadim Manzon fikk en enkel jobb da han satte ballen i det åpne målet til Barli.

Propagandafotball

Ranheim spilte tidvis propagandafotball i vårsolen i fjæra. Kristoffer Løkberg var tilbake for hjemmelaget etter at han pådro seg en hodeskade for to runder siden mot Arendal. Nevnte Løkberg løp mye og styrte midtbanen sammen med servitør Mads Reginiussen.

Hjemmelaget holdt stand og slapp Åsane til svært få muligheter. Lagene gikk til pause med 2-0.

Kalddusj

Like etter hvilen hadde Mads Reginiussen en kjempemulighet til å øke til 3-0. Midtbanespilleren fikk ballen på 16 meter og banket til på førsteberøringen. Skuddet skiftet retning og gikk like utenfor målet til Østgaard.

Men så kom altså Manzons scoring og da ble det kamp igjen. Etter Åsane-scoringen økte pulsen hos de blåkledde. Det som var propagandafotball før hvilen ble om til nervøsitet og stressfotball.

Bortelaget fikk deretter en annullert scoring for offside og traff også stolpen med kvarteret igjen. Men hjemmelaget slapp med skrekken og to sin fjerde seier av fem mulige. Dermed er Ranheim fortsatt ubeseiret.

FAKTA: Ranheim – Åsane 2-1 (2-0) 1. divisjon, menn Ranheim Arena Tilskuere: 666 Gule kort: Michael Karlsen, Ranheim. Kristoffer Stephensen, Åsane. Mål: Torgil Øwre Gjertsen, Michael Karlsen, Ranheim. Vadim Manzon, Åsane. Ranheim: Even Barli – Christian Eggen Rismark, Daniel Kvande, Aslak Fonn Witry, Aleksander Foosnæs – Magnus Blakstad, Mads Reginiussen, Kristoffer Løkberg (Sondre Sørløkk 75’) – Torgil Øwre Gjertsen, Øyvind Storflor (Karl Morten Eek 90’), Michael Karlsen (Mats Lillebo 85’).