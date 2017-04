Ranheim-spiller sendt til sykehus da laget inntok tabelltoppen

Saken oppdateres.

Bare ti minutter var spilt på Ranheim da midtbanespilleren, Kristoffer Løkberg, ble fraktet av banen på båre.

25-åringen ble liggende nede etter en duell med Matias Fjelberg Olsen. Begge to fikk seg en trøkk, men det så ut som at det gikk verst ut over Ranheim-spilleren. Fjelberg Olsen måtte også byttes ut, men klarte å gå av banen selv.

Begge spillerne var ved bevissthet da de mottok behandling fra klubbenes leger og ble bandasjert på banen før Løkberg da ble fraktet av på båre.

I fjor vår ble Løkberg skadet mot Mjøndalen og gjennomgikk en operasjon som satte han lenge ut av spill.

Mulig hjernerystelse

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, skriver i en tekstmelding til adressa.no at Løkberg ble sendt til sykehus med et kutt i hodet.

Like etter kamsplutt fikk adressa.no kontakt med Ranheims klubblege, Silje Nilsen, som kunne si mer om Løkbergs skade.

– Han fikk et kutt i pannen som måtte sys. Han ble sendt til St. Olavs og det antas at han har fått en hjernerystelse, sier Nilsen.

Dermed ser det ut til at Løkberg ikke blir å se på treningsfeltet til uken.

– Det er vanskelig å si hvor lenge han blir ute av spill. Han kommer antakeligvis ikke til å trene til uken, fortsetter klubblegen.

Seier i fjæra

Michael Karlsen satte kampens første scoring fra kloss hold like før pause. Så doblet Torgil Gjertsen ledelsen med en utrolig vakker scoring. Kantspilleren fikk ballen fra Mads Reginiussen og dro seg innover fra venstre før han curlet ballen i det lengste hjørnet.

På overtid ødela Wilhelm Pepa nullen til Even Barli da han reduserte til 2–1. Men det var for sent for Arendal og Ranheim inntok tabelltopp ene og alene foran Bodø/Glimt.