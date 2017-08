Rosenborg fortsatt interessert i Adegbenro

Se Rosenborgs pressekonferanse her

Saken oppdateres.

Rosenborg har muligheten til å melde inn én spiller til i troppen som skal møte Ajax i europaliga-playoff, og det kan bli nykjøpet Anders Trondsen.

Men det er heller ikke gitt at det blir slik. For etter det Adresseavisen kjenner til er RBK fortsatt interessert i å hente Viking-stjernen Samuel Adegbenro til Trondheim før overgangsvinduet for spillere inn til norske klubber stenger natt til torsdag.

Det skal også være interesse fra Molde og utenlandske klubber, og spesielt tyrkiske Bursaspor har virket svært ivrige på å hente Adegbenro.

Før helgen sa Viking-leder Eirik W. Henningsen til Stavanger Aftenblad at klubben er i forhandlinger med Bursaspor, som hadde lagt inn et bud på 14 millioner kroner for angrepsspilleren.

Adegbenro selv skal ha vært lunken til en overgang til Tyrkia.

Mandag ettermiddag skriver også VG at Vikings styre i løpet av svært kort tid skal ta stilling til et bud på nigerianeren – et bud med en totalramme på rundt 15 millioner kroner.

Det betyr i tilfelle at Rosenborg virkelig er i ferd med å flekse sine økonomiske muskler i jakten på suksess, i og med at Anders Trondsen-kjøpet også koster klubben noe i nærheten av den samme summen.

Tidligere har Viking signalisert at det sitter langt inne å selge til en norsk klubb, men det kan altså ende opp med nettopp det.

21 år gamle Samuel Adegbenro har startet 15 kamper for Viking denne sesongen, og scoret seks mål for bunnlaget.

Rosenborg har som policy at de ikke kommenterer overganger før de er klare.