Solskjær tror Sarpsborg blir med i gullkampen

MOLDE: De to topplagene, med henholdsvis 13 og 12 poeng, møtes på Sarpsborg stadion 1. mai.

– Dette blir en test for Sarpsborg. Vinner de denne kampen, tror jeg de kan være med og kjempe om gullet helt inn, sier Molde-treneren til Rbnett.

Han understreker at det er for tidlig for konkurrentene å håpe at det ene eller andre laget skal vinne mandagens «toppoppgjør».

Vil ikke mene noe om Rosenborg

– Sarpsborg borte er en av de tøffeste kampene våre, og slik er det nok for Rosenborg også. Jeg tror både Molde, Brann, Sarpsborg og Odd kan henge på Rosenborg utover i sesongen. Etter kampene 4. juni blir det en liten pause. Da ser vi en pekepinn på hvordan tabellen kan bli.

– Hva synes du om Rosenborg så langt i sesongen?

– Jeg liker ikke å mene så mye om andre lag, jeg. Det er bedre at jeg er opptatt av mitt eget lag. Rosenborg leder serien. Så er det opp til oss andre å bli bedre enn dem.

– Er du overrasket over prestasjonene til Sarpsborg?

– Nei. Det er ikke mange som har tippet dem i medaljestriden, men for oss som har vært med i og rundt eliteserien noen år er det ikke overraskende. De har et lag som er veldig godt rustet fysisk. I tillegg har de fått litt tempo og relasjoner i laget framover på banen.

Skryter av Bakkes «fotballhode»

– Hvor stor del av æren skal Geir Bakke ha, tror du?

– Han gjorde en veldig god jobb i Kristiansund og var i Molde da det ble «the double». Nå lykkes han i Sarpsborg. Jeg kjenner ikke Geir veldig godt personlig, men han har et utrolig bra fotballhode og jobber veldig metodisk. Han vet hva han vil og er kynisk på resultat. Geir går ikke ut for å «please» noen andre enn klubben sin. Han spiller fotball for å være effektiv og vinne kamper, sier Ole Gunnar Solskjær, som selv møter Sandefjord borte søndag.