Solskjær vil ha Lagerbäcks jobb

Saken oppdateres.

– Det var både for tidlig og for sent, sier om at han i januar var aktuell som Per-Mathias Høgmos etterfølger.

Da Norges mest omtalte fotballspiller gjennom tidene var aktuell til å ta over jobben som landslagssjef for Norge, passet det ikke med hans planer.

Han hadde sørget for å hente Mark Dempsey tilbake som trener til Molde. Selv skal han fungere som manager.

Har en plan

Dermed var han ikke aktuell som trener for det norske landslaget denne gangen.

Men i et intervju med den svenske avisen Expressen under Moldes treningsleir i Marbella gjør han det helt klart at han ikke har gitt opp håpet om en gang å være den som er sjef for norske farger.

– Jeg har ambisjoner om å være landslagstrener, men om det er når jeg er 50 eller 60 år, det får tiden vise. Lars er en fantastisk landslagstrener. Jeg tror han gir laget en boost. Om 10–15 år er det kanskje min jobb, dersom jeg har hatt gode resultater frem til da, sier han til den svenske avisen .

For sent ute

Han forteller også om avgjørelsen som ble tatt da han sa nei til jobben.

– Det var både for tidlig og for sent for meg. Jeg er fortsatt ung, 44 år. Deretter kom spørsmålet for sent sett i sammenheng med at jeg hadde lovet meg bort til Molde og hadde hentet tilbake Mark Dempsey som trener. Vi hadde lagt opp en plan for de nærmeste årene, sier Solskjær til den svenske avisen.

Molde spilte treningskamp mot Malmö FF i helgen i Marbella. Kampen endte 1–1 mot den regjerende svenske seriemesteren.