Trosset kapteinens ord: – Han kjører sitt eget show!

Brann-Rosenborg 0–2

BERGEN: Det var det i hvert fall på overtid på Brann Stadion i går. Milan Jevtovics scoring en halvtime ut i Mesterfinalen så ut til å bli kampens eneste og Rosenborg fikk klokka til å jobbe oppe ved hjørneflagget til Brann.

For å trygge seieren hadde Kåre Ingebrigtsen tatt av Anders Konradsen for å sette på noen ekstra defensive fibre i forsvarskjempe Tore Reginiussen.

Problemet var bare at finnmarkingen hadde lyst på et mål selv også.

– En farlig mann å kaste inn

Derfor tok han løpet som gjorde at han ble tredd opp av Nicklas Bendtner to minutter ut i tilleggstiden. Alene med banens keepergigant Piotr Leciewski gjorde ikke det midlertidige midtbaneankeret noen feil, doblet ledelsen og sørget for Bendtners første målpoeng i Rosenborg-drakta.

– De vet at de har en farlig mann å kaste inn hvis det kniper. Det har jeg sagt til dem, både i ord og handling, sier Reginiussen spøkefullt med et glis om munnen.

– Nei da, det er vel primært forsvarsspiller jeg er, så jeg får først og fremst gjøre jobben der, legger han ydmykt til.

Å være sist på ballen når tidenes signering i den norske Eliteserien får sitt første målpoeng, må likevel være gøy for en sindig nordlending.

Lovet scoring

– Den skal nå lefses inn og det klarte jeg. Han (Bendtner) viser at han er smart og han tiltrekker seg mye oppmerksomhet i boksen. Da blir det plass rundt ham. Han har ferdighetene og det er en klasseassist, sier Reginiussen.

Målet kom ikke helt ut av det blå. Det var nemlig i tankene til Reginiussen da han entret matta fem minutter før slutt. Selv om instruksene fra Ingebrigtsen var noe annet, fikk RBK-sjefen advarsel fra han som til vanlig hindrer flere scoringer enn han lager selv.

– Jobben var å komme inn og lukke kampen. De (Brann) hadde en periode der de hadde mye initiativ, slo langt og det ble en del dueller. Da gjaldt det å komme inn og ta duellene og ri seieren i land, sier Reginiussen.

– Fikk beskjed om å ikke gå

– Jeg sa det til Kåre da jeg skulle inn, at jeg skulle inn og score, sier forsvarsspilleren.

Det hadde ikke kaptein Mike Jensen fått med seg. Da stadionuret på Brann Stadion stoppet på 90 minutter og trønderne skulle sikre årets første trofé – lagets femte siden 2015 – var Jensens fokus å stenge døra bakover.

Utover i andreomgangen hadde bergenserne fått mange skumle overganger. Til tider så det litt for enkelt ut da Fredrik Haugen gjentatte ganger fikk stikke baller forbi Rosenborg-forsvaret og mot Steffen Skålevik.

Derfor skulle ikke Rosenborg tape ball og gi fra seg en siste kontring på overtid. Beskjeden til Jensen i retning Reginiussen var klar.

– Jeg fikk egentlig beskjed av ham om ikke å gå, men jeg syns vi var fra forspent defensivt. Derfor sa jeg at jeg går i returrommet og at vi kunne ta det derfra, gjenforteller Reginiussen.

– Får lov neste gang også

– Etterpå sa han at det var greit, påstår han.

Etter kampen fikk han skryt av mannen med kapteinsbindet.

– Han kjører sitt eget show, men det får han lov til neste gang også, sier Jensen.

For femte gang fikk han altså løfte et trofé som Rosenborg-kaptein. To cuptitler, to seriemesterskap og nå en Mesterfinale-tittel. Likevel var han ikke bare fornøyd, til tross for Reginiussen-initiativ og ny medalje i samlingen.

– Bob-bob

– De første 20 minuttene var det rot. De neste 50 minuttene veldig bra. På slutten var det bob-bob. Vi burde drept kampen lenge før, for vi hadde mye rom og masse tid, sier Jensen.

– Hvorfor avgjør dere ikke før?

– Dette høres kanskje litt rart ut, men vi fikk kanskje for mye tid på et par av overgangene. Da får man ikke spilt på instinkt, man tar et touch for mye og ballen spretter litt. Alt i alt var det fullt fortjent at vi vant, men vi burde avgjort lenge før, sier RBK-kapteinen.

– Det var bra med liv

Også lagets tidligere kaptein vant sitt første trofé av denne typen. Det fristet til gjentagelse, selv om det aldri blir cupfinalestemning på slike kamper.

– Det er alltid deilig å vinne. Når det er snakk om trofeer ønsker vi å vinne. Selv om det var noe nytt, syns jeg det var morsomt. Det var bra med liv og folk på tribunen, sier Reginiussen.

– Det ble en bra greie ut av det, selv om det var vel tett opp mot seriestart. Et nytt sølvfat, eller hva det var, sier han.