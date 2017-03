Ukjent nordmann får proffkontrakt i MLS: - Han fortjener denne sjansen

Saken oppdateres.

Byåsen-gutten Øyvind Alseth (22) blir Toronto-spiller.

Det bekrefter den kanadiske klubben onsdag. Dermed blir han den første trønderen til å spille i Major League Soccer noensinne.

Siden januar har den tidligere Rosenborg-junioren trent med klubben og har tydeligvis imponert manager Tim Bezbatchenko.

- Øyvind får denne sjansen etter en imponerende oppkjøring med førstelaget, sier Bezbatchenko til Torontos hjemmesider.

Siden 2014 har han spilt for Syracuse University, der han ble kaptein for etter bare ett år i laget. På fire sesonger leverte han atten målgivende og scoret sju mål for Syracuse, der han altså ble hentet fra i den tredje runden av MLS-draften.

Norgesmester

Alseth er også juniornorgesmester med Rosenborg, fra 2012-sesongen.

Forrige sesong tapte Toronto cupfinalen mot Seattle Sounders på straffesparkkonkurranse. Nå kan altså Alseth, som senest i januar meldte overgang til 2.divisjonslaget Byåsen, være med på eventyr på andre siden av Atlanterhavet.

- Han har jobbet veldig hardt på treningsleieren og gir oss fleksibilitet med hans muligheter til å spille både i forsvar, på midtbanen og på flanken. I tillegg passer han bra inn i klubben og vi ser frem til å se ham vokse som profesjonell fotballspiller, fortsetter Toronto-manageren.

Da Adresseavisen snakket med Alseth etter at prøvespillet gikk i orden i januar, gledet han seg naturligvis til den gode sjansen.

- Slike muligheter vokser ikke på trær

- Jeg hadde jo allerede bestemt meg for å spille 2.-divisjonsfotball for Byåsen i år, og akkurat fått meg jobb i DNB, men slike muligheter vokser ikke på trær, sa Alseth den gangen.

- Jeg visste at Toronto har vært interessert i meg det siste året, men dette kom likevel som en overraskelse, fortsatte han.

Dermed blir han lagkamerat med blant andre den italienske landslagsspillere Sebastian Giovinco, som frem til 2015 spilte over 90 kamper for Juventus i Serie A.