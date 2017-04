– Usikker på om Bendtner passer i Rosenborg

Saken oppdateres.

Som hjelp til RBK-supporterne i Kjernen hadde vi planlagt en ny Bendtner-sang i denne ukes «Rasmus&Saga».

Denne ble imidlertid ikke framført på grunn av både RBK og danskens kveld på Lerkendal søndag, og får heller vente til neste uke.

Det gjør imidlertid ikke Ørn-strategene Marit Clausen og Kristine Nøstmo, som etter en god seriestart stiller meget opplagte i studio.

Bendtner har fått brakkesyke

Her går praten naturlig nok aller mest om RBK-kampen, hvor både Nicklas Bendtner, Pål Andre Helland og Vegard Forren (!) er samtaletemaer.

Ørn-spillerne har sin klare mening om hvordan den dansken spissen har levert i RBK-trøya så langt, og nå kan det ha sin forklaring:

Bendtner har fått brakkesyke så det holder som hotell-boende, og jakter hus. Men i hvilken prisklasse?

Timålstap i 5. divisjon

Videre handler det også om RBKs spillestil, frykten for Sarpsborg og om kraftig lønnsøkning for de to Ørn-spillerne.

Vi er også innom lavere divisjoner, hvor Rasmus-favorittene fra Vanvikan fikk kjørt seg kraftig i serieåpningen i 5. divisjon.

Vi får også snakket ut om da Rasmus ga Nøstmo ett poeng på børsen etter en Ørn-kamp. Eller gjorde han egentlig det? Dette blir i hvert fall oppklart i denne ukens episode.

