– Vi lurte på om Bendtner ville dra tilbake til Nottingham

Tabelltips, oppskriften på et nytt seriegull – og en solid dose Bendtner står på menyen når det er klart for «serieåpning spesial» i Rasmus&Saga.

Negativ stjerne-effekt

Erik Hoftun forteller om «Bendtner-effekten» på den første treningen dansken deltok på under treningsleiren på Marbella.

Da var de andre gutta på laget såpass blendet at spissens stjernestatus at de leverte til stryk ute på gresset.

– Vi lurte på om han ville dra tilbake til Nottingham igjen – for nivået var så dårlig , innrømmer Hoftun – men avviser at det var den samme effekten som gjorde at RBK mistet litt av flyten i avslutningen på kampen mot Brann.

Medaljeløst Molde

Det er ingen bombe at RBK tippes som seriemestere av Adresseavisen også denne sesongen – og Hoftun er selvsagt enig. Likevel håper Hoftun at spenningen lever lengst mulig, slik at laget hans får best mulig matching inn mot kvaliken til Europacup.

Molde havner utenfor medaljene i Adressa-tipset, på tross av at Rasmus frykter trøbbel neste gang han møter Molde-trener Mark Dempsey.

Det Hoftun reagerer aller sterkest på, er imidlertid tipset på Levanger i 1. divisjon...

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du ved å trykke på bildet øverst i saken, eller ved å klikke her .

Du kan også abonnere på Rasmus&Saga i Itunes.