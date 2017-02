– Zlatan fikk drakten min, men kastet den sikkert rett i søpla

Saken oppdateres.

– Nei, det skal jeg love deg den ikke gjør, sier den tidligere Rosenborg-spissen og ler.

Da Søderlunds Saint-Étienne møtte Zlatan Ibrahimovic’ PSG i fjorårssesongen fikk lysluggen byttet til seg drakten til den svenske superstjernen.

Tar vare på egne drakter

Han synes det er «litt kult» å ha den, men er mer usikker på hva Ibrahimovic gjorde med hans Saint-Étienne-trøye i etterkant av byttet.

– Han fikk den, men kastet den sikkert rett i søpla. Jeg kunne sikkert beholdt den, men han tok den imot, sier Søderlund muntert.

Selv har han tatt med seg Zlatan-drakten hjem til moren, der den ligger i en koffert. Der har han også drakten til Arsenals Olivier Giroud og en eller annen Kroatia-spiller han ikke husker navnet på.

I det hele tatt synes han det er kjekkere å ha sine egne drakter som minne når fotballkarrièren en gang er over, og Søderlund tar vare på nesten alle han kan få av dem.

– Jeg har noen kasser med alle draktene jeg har spilt i, samme hvilken klubb, sier han.

Ute med skade

Det var imidlertid ikke så hyggelig for spissen da han kom inn i seriekampen mot Nice 8. februar. Tre dager tidligere hadde Søderlund fått en skikkelig opptur og var involvert i begge målene da Saint-Étienne slo erkerival Lyon 2–0.

Men mot Nice måtte lysluggen tusle av banen bare sju minutter etter at han ble satt inn. Han hadde slått opp en strekk i låret som tidligere har holdt ham ute av spill i en måned. Dermed venter en ny lang periode på sidelinjen.

– Jeg ble for ivrig, for spillesugen og for hissig på å fortsette der jeg slapp mot Lyon. Uproft og fryktelig unødvendig, sa han til TV 2.

Derfor får ikke Søderlund et gjensyn med Ibrahimovic når Saint-Étienne torsdag gjester Manchester United på Old Trafford.

Der møtes lagene i den første kampen i 16-delsfinalen i Europaligaen.

– Ikke veldig spesielt

Lagkamerat Ole Selnæs er derimot blant spillerne som har reist til Manchester. Da Adresseavisen i midten av januar snakket med ham om storkampen var midtbanespilleren, som har vokst opp som tilhenger av torsdagens motstander, var han ikke spesielt opptatt av det som skal skje.

– For meg er det ikke noe veldig spesielt å møte Zlatan. Jeg har da spilt mot ham før. Både han og Paul Pogba. Det høres kanskje litt blasert ut, men jeg møter kjempegode spillere hver uke og bruker ikke noe energi på det lenger. Det er blitt en naturlig del av jobben min nå, sa han.

Men selv om United-interessen etter hvert er blitt noe mindre for 22-åringen, var han klar på at det nok blir «to kule kamper».

– Det sier seg vel egentlig selv at de er favoritter. Men selvsagt er det mulig for oss å slå ut United. Vi har spilt mot både Paris St. Germain og Monaco denne sesongen uten å tape, sa han.