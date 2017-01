1860 Münchens trener: - Jeg håper Gytkjær signerer i dag

Saken oppdateres.

– Vi jobber med det, men det er ikke sikkert. Jeg er fornøyd med det vil har fått til så langt. Jeg håper at Gytkjær skriver under for oss i dag, sier TSV 1860 Münchens ferske trener Vitor Pereira.

I tyske klubbklær

Portugiseren kom med utalelsene om Gytkjær på ettermiddagens pressekonferanse i forkant av det svært viktige oppgjøret i 2. bundesliga mot tabellnabo Greuter Fürth. Pressekonferansen ble direktesendt på klubbens egen side på Facebook.

Gytkjær er de to siste dagene observert gjentatte ganger inn og ut dørene på 1860 Münchens klubbkontorer sammen med sin agent Michael Johansen. I den tyske januarkulda har dansken lagt bort skinnjakka til fordel for en boblejakke med 1860 Münchens klubbemblem.

Adresseavisen har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Gytkjær, men dansken er åpenbart for opptatt med å forhandle med tyskerne.

Fort i svingene

Likevel tyder det meste på at det har gått fort i svingene de siste dagene. Like før hjemreise fra treningsleiren på Gran Canaria var det i hvert fall svært lite som tydet på en snarlig overgang for spissen.

Da Adresseavisen snakket med Gytkjær like før hjemreise fra treningsleiren på Gran Canaria, sa dansken følgende om fotballfremtiden sin:

– Jeg er kanonglad for å være i Rosenborg, og har mulighet til å spille mesterliga her. Det har man ikke om man drar til en mindre klubb i en større liga. Jeg har ikke tenkt i de baner i de hele tatt (utlandet), og trives veldig godt her. Det er en kjempefin gruppe i Rosenborg, som jeg ikke kan skryte nok av, sa Gytkjær da.