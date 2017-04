19-åring strålte da Molde ydmyket Vålerenga

Saken oppdateres.

Molde-Vålerenga 4–0

MOLDE: Begge var tippet som medaljekandidater før sesongen. Men på Aker Stadion var det klasseforskjell på Molde og Vålerenga.

Før halvtimen var spilt ledet vertene 3–0. 19-åringen Sander Svendsen scoret to ganger og viste litt av grunnen til at italienske Tuttosport i forrige uke nominerte moldenseren til «Golden Boy» – den prestisjetunge prisen som tilfaller Europas beste spiller under 21 år.

Det er 99 andre spillere som er nominert til prisen, og det er vel heller tvilsomt om nordmannen vinner, men han var i hvert fall Moldes «Golden Boy» da Vålerenga ble nedsablet med 4–0 på hjemmebane.

Dermed har Molde fått en god seriestart med ni poeng av 12 mulige på fire kamper, mens Vålerenga er under streken og tidlig poengkrise under Ronny Deilas ledelse.

Vålerenga under press

Molde vant sine to første seriekamper, og hadde fortjent poeng i bortekampen mot Rosenborg i tredje serierunde.

Vålerenga fikk en god sesongstart med seier hjemme mot Viking, men så var det bråstopp og tap mot både Haugesund og Sandefjord.

Oslo-laget var det laget med mest press på seg i den høyprofilerte trenerduellen mellom Ole Gunnar Solskjær og Ronny Deila.

Men Vålerenga har et problem: De slipper motstanderlagets angripere altfor lett til. Så også mot Molde.

Etter syv minutter utnyttet Molde et balltap fra Vålerenga. Björn Bergmann Sigurdarson la inn fra venstre til Sander Svendsen, som sendte ballen i korthjørnet med venstrefoten.

1–0 til Molde.

Som fortsatte med sitt høye press.

Kun fire minutter senere tok Sigurdarson fint ned en strålende pasning i bakrommet fra Babacar Sarr. Han la ballen ned forbi Vålerenga-keeper Marcus Sandberg. Ballen trillet, trillet og trillet ned mot lengste stolpe. Ivan Näsberg forsøkte å få ballen bort fra målstreken, men dro den i stedet i mål selv.

Molde herjet med Vålerenga

Molde fikk det til å se lett ut mot Vålerengas skrøpelige forsvarsspill.

På benken satt Vålerenga-trener Ronny Deila og så tomt foran seg. Vålerenga var i trøbbel. Igjen.

Og det skulle bare bli verre.

Molde var klart best, de ville mest, de herjet med gjestene og skapte store sjanser. Etter 28 minutter sto det 3–0 på resultattavlen.

Molde-kaptein Ruben Gabrielsen vant duellen etter hjørnespark. Ballen endte hos Sander Svendsen, som fikk tuppet ballen i mål – hans andre nettkjenning for kvelden.

Molde ledet 3–0 ved pause. Og det var ikke for mye.

Mål etter 35 sekunder

Publikum hadde knapt rukket å finne stolsetene før Molde hadde økt til 4–0. Petter Strand la inn med venstrefoten. Björn Bergmann Sigurdarson, en av kampens store profiler, var først på ballen i feltet og headet den videre i mål.

Om Vålerenga trodde det var mulig å komme tilbake på 0–3 ved pause, så var en vrien oppgave blitt bortimot umulig 35 sekunder ut i den andre omgangen.

Og på tribunen sang hjemmesupporterne «gøy på landet, sånt no hakke vi i by’n». De hadde nok litt rett i det.

For akkurat nå er det blytungt å være supporter for det eneste eliteserielaget i Norges største by.

Om det er noen trøst for hovedstadslaget: I fjor tapte Vålerenga de fire første seriekampene. De er tre poeng foran det skjemaet nå ...