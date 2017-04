Dortmund-spiller om frykten inne i bussen: – Jeg kommer ikke til å glemme fjesene

Saken oppdateres.

Borussia Dortmund–Monaco 2–3

Det var gått under 24 timer siden Borussia Dortmund ble angrepet av det politiet karakteriserer som et drapsforsøk. Tirsdagens hendelser lå over stadion som et vondt minne.

Én mann manglet. Marc Bartra er fortsatt på sykehus etter å ha pådratt seg en håndskade som følge av de tre eksplosjonene ved lagets spillerbuss.

Da dommeren blåste i gang kampen ble det fotballfest. Fem mål, tre av dem til gjestene, sørget for at Monaco har et perfekt utgangspunkt før returmøtet. Den store helten ble 18 år gamle Kylian Mbappe, som scoret to av målene for bortelaget.

Etter kampen handlet det igjen om de dramatiske sekundene Dortmund-spillerne opplevde på vei til arenaen tirsdag kveld.

– Vi elsker fotball og vet at det er viktig. Vi har et privilegert liv, men vi er også mennesker. Det er så mye mer enn fotball i denne verdenen. I går fikk vi oppleve det, sier Dortmund-spiller Nuri Sahin i et intervju med Viasat etter kampen.

Følelsesladet stemning

Han forteller om en rystet spillergruppe da episoden inntraff.

– Jeg kan ikke glemme fjesene til spillerne i bussen i går. Jeg kan aldri glemme det, sier Sahin.

Før kampen var det meste av budskapet på tribunen kjærlighet. Men enkelte viste også misnøyde mot UEFA som påla Borussia Dortmund å spille kamp bare 22 timer etter hendelsen.

– Grådige gamle drittsekker. UEFA Mafia, sto det på et banner i den legendariske gule veggen.

Det var følelsesladet stemning blant publikum og spillerne. Da Champions League-kvartfinalen mellom Borussia Dortmund og Monaco ble sparket i gang, virket hjemmelaget preget av det som var skjedd under et døgn i forveien.

Supertalent i hovedrollen

For det var gjestene som styrte da det endelig handlet om idrett igjen. Og i regissørrollen: Monacos supertalent Kylian Mbappe (18).

Unggutten som har tatt fransk fotball med storm denne sesongen, skaffet gjestene straffespark etter 15 minutter. Det misbrukte Fabinho. Men det var bare et forvarsel på det som skulle skje.

Tre minutter senere sto det nemlig 0–1. Mbappe styrte et innlegg fra Thomas Lemar i nettet. Reprisene viste at 18-åringen var i klar offside, men scoringen ble stående.

Monaco var det førende laget, men hjemmelaget skapte muligheter til å utligne. Nærmest var Shinji Kagawa da han skjøt like utenfor etter en halvtime. Like etter ble det nettsus i motsatt ende.

En klønete Sven Bender stanget ballen i eget nett, og doblet ledelsen for Monaco. Tyskeren ropte oppgitt på frispark, men fikk ikke gehør av dommeren. Dortmund hadde fått et skrekkelig i utgangspunkt på dobbeltoppgjøret mot klubben fra fyrstedømmet.

Dortmund våket etter pause

Etter 15 minutters hvile var rollene byttet om. Det var det gule hjemmelaget som styrte det meste. Etter drøye ti minutter fikk de lønn for strevet.

Et innlegg ble slått inn i 16-meteren. Pierre-Emerick Aubameyang klarte på finurlig vis å sende ballen til Shinji Kagawa, som trillet den videre til Ousmane Dembélé (19). Franskmannen fikk en enkel oppgave med å trille inn reduseringen.

Og vertene fortsatte å styre, men uten å spille seg til de helt enorme målsjansene.

Da det ble mål igjen, var det Monaco som kunne juble. Og igjen var det en 18 år gammel spissjuvel som sto bak målet.

Kampfakta: Borussia Dortmund (Tyskland) – Monaco (Frankrike) 2–3 (0–2) Mål: 0–1 Kylian Mbappé (19), 0–2 Sven Bender (selvmål 35), 1–2 Ousmane Dembélé (57), 1–3 Mbappé (79), 2–3 Shinji Kagawa (84). 65.849 tilskuere. Returkampen spilles neste uke.

Kylian Mbappe plukket opp en skrekkelig tversoverpasning fra en Dortmund-spiler. Alene med keeper viste stortalentet hvorfor han regnes som et av verdens største talenter. Han behold roen og plasserte ballen kontrollert opp i hjørnet.

Dortmund var i trøbbel, men svarte nesten umiddelbart. Shinji Kagawa var iskald, dro av en mann og satte inn reduseringen for Dortmund.