28-åring tiltalt for 28 drapsforsøk etter bombeangrep mot Dortmunds spillerbuss

Saken oppdateres.

Angrepet mot den tyske spillerbussen fant sted 11. april. En 28 år gammel mann ble pågrepet ti dager senere og har nå fått en svært alvorlig tiltale mot seg.

Tysk påtalemyndighet har tiltalt 28-åringen for 28 drapsforsøk etter angrepet.

Én spiller og én politimann ble såret da tre sprengladninger gikk av ved spillerbussen til det tyske Bundesliga-laget. Spillerne var på vei til stadion for å spille Champions League-kamp mot Monaco da angrepet fant sted.

Sprengladningene var plassert i en hekk i nærheten av hotellets parkeringsplass, ifølge politiet. Dortmund-spiller Marc Bartra fikk brist i håndleddet og ble påført skader fra glasskår som følge av eksplosjonen.

Ifølge tysk påtalemyndighet tok den tiltalte mannen opp et stort lån rett før angrepet, for deretter å kjøpe aksjeopsjoner for over 700.000 kroner i den tyske fotballklubben.

28-åringens håp var at angrepet mot spillerbussen ville føre til et kraftig kursfall, noe han ville ha tjent store penger på.

Rettssaken mot mannen starter trolig rundt årsskiftet.