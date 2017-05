75 kg reker og en kaffekanne i overgangssum. Her er norsk fotballs snodigste signeringer.

May anklager EU-politikere for trusler

Saken oppdateres.

I 2006 var Reo-Coker reserve for Englands VM-tropp. Onsdag kveld, 11 år senere, debuterer han i norsk fotball i 3. divisjonskampen mellom Start 2 og Fløy på Sør Arena. Han har 205 kamper i Premier League på baken, noen fotball-univers unna norsk 1. og 3. divisjon.

– Det er fantastisk det jeg har sett av byen. Jeg kunne ikke tenke meg et bedre sted å være. Klubben virker også bra. Spillerne har tatt strålende imot meg, sier Reo-Coker på pressekonferansen.

Nigel Shola Andre Reo-Coker Født: 14. mai 1984 Fra: Southwark, England Tidligere klubber: Wimbledon, Aston Villa, Bolton, Ipswich, Vancouver Whitecaps, Chivas, Montreal Impact. Landskamper: Aldersbestemte landskamper for England. Posisjon: Sentral midtbanespiller Aktuell: På prøvespill med Start. Kan være aktuell for en overgang.

Grunnen til at Start henter engelskmannen er skader i laget og et akutt behov for nye spillere. Da er kun kontraktsløse spillere tilgjengelige, og det har Reo-Coker vært siden januar 2016 da avtalen med canadiske Montreal Impact gikk ut.

– Det føles bra. Jeg har vært ute av spill lenge nå, men jeg ønsker bare å spille. Jeg har fortsatt den samme entusiasmen og ambisjonene ennå. Det har vært ulike grunner til at jeg ikke har spilt siden januar 2016, men nå dukket det opp en perfekt mulighet, mener Reo-Coker.

Flere store britiske medier som FourFourTwo , Sky Sports og BBC har omtalt overgangen.

To nylige eksempler

To andre overganger som har overrasket Fotball-Norge er da Rosenborg hentet inn Nicklas Bendtner i mars. Tidligere Arsenal-, Juventus- og Wolfsburg-spiss.

I fjor hentet Molde den tidligere Barcelona- og Chelsea-stjerna Eidur Gudjohnsen . Mesterliga-, Premier League- og La Liga-trofeer på premiehylla er det ikke andre eliteseriespillere som kan vise til.

Trevor Morley er kanskje mest kjent som Premier League-ekspert for TV 2, men han ble faktisk hentet til Brann på lån flere somre mens han spilte for West Ham og Reading.

Uwe Rösler har et godt navn i Fotball-Norge etter å ha trent Lillestrøm, Viking og Molde, men det var overraskende da han kom til Lillestrøm i 2002. I tillegg til god bakgrunn i tysk fotball hadde Rösler spilt i Manchester City i fire år og i Southampton i to år.

Lyns søramerikanere

Lyn har fått tak i store navn tidligere. I 2004 hentet de brasilianske Edmilson som hadde fortid fra Porto, Sporting Lisboa og Paris Saint-Germain.

Oslo-klubben hentet også Matías Almeyda året etter. Etter en fin karriere i River Plate, Sevilla, Parma og Inter blant annet la egentlig den argentinske midtbanespilleren opp. Han kunne vise til tittel i Champions League og UEFA-cupen, italiensk serie- og cupmester og to VM med Argentina.

Etter hvert lengtet han tilbake og kom i kontakt med Lyn i forbindelse med en showkamp sammen med blant annet Diego Maradona i Oslo. Almeyda slo ikke an på Ullevaal og det ble med to kamper.

Gjennom Terje Liverød fikk Lyn også lånt Lucas Pratto fra Boca Junior som 19-åring i 2008–2009, uten at han slo helt til. Pratto spiller nå for São Paulo i Brasil og har faktisk startet på topp for Argentina med Lionel Messi.

Rivalene ga 75 kilo reker

I 2002 skjedde en underlig overgang i en litt annen kategori på Sørlandet. Spissen Kenneth Kristiansen ønsket å dra fra Vindbjart på bygda utenfor Kristiansand til øylaget Fløy utenfor byen. På et styremøte kom det fram at Vindbjart mente at Kristiansen var verdt sin egen vekt i ferske reker. Dermed gikk spissen til Fløy for 75 kilo reker.

– Dette er ikke noe problem for oss, for reker har vi nok av, sa Rolf Guttormsen, daværende Fløy-formann.

I 2004 skrev Nettavisen at Steigen krevde en kaffekanne for å la Titten Stensland gå til Bodø/Glimt.