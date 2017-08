Ajax får knallhard kritikk: Tapet for Rosenborg omtales som «håpløst»

Saken oppdateres.

Rosenborg – Ajax 3–2 (4–2 sammenlagt)

For der det var elleville jubelscener for de hvitkledde etter gårsdagens thriller på Lerkendal, er situasjonen stikk motsatt for Ajax. De kommer hjem til kritikk i nasjonale medier i Nederland. Et tap over to kamper mot norsk motstand blir ikke tatt godt imot i hjemlandet.

– Å bli slått ut er et bunnivå i klubbens historie, skriver Algemeen Dagblad.

Klubbens direktør Edwin van der Sar sier følgende etter det overraskende tapet.

– Det er en stor skuffelse. Alle er nødt til å se på seg selv. Vi som ledelse, spillerne og treneren, sier han ifølge avisen.

De viser til historikken. For med tapet i Trondheim, står den tradisjonsrike klubben utenfor spill i Europa for første gang siden 1991. Den gangen var de suspendert. Forrige gang Ajax ikke klarte å kvalifisere seg, var i 1965/66-sesongen.

– Historisk bunnivå, lyder det i tittelen hos de Volkskrant.

Selger uten å erstatte

Avisen peker på trener Marcel Keizer, men også på klubbledelsen, som de hevder selger for millioner uten å erstatte spillerne som selges. Klubben har blant andre solgt Davinson Sanchez til Tottenham og Davy Klaassen til Everton. Totalt for over 600 millioner kroner.

Nedturen slås stort opp også i Nederlands største avis, de Telegraap. Sammen med FC Utrecht mente de at Ajax sto bak det de kaller en «sørgmodig natt for nederlandsk fotball.

– Skam

Til avisen innrømmer trener Marcel Keizer at det er han som har ansvaret for «denne skammen».

– Vi var for dårlige til å score, og ga bort mål for lett, var konklusjonen fra treneren som lever farlig i nederlandsk fotball for tiden.

Avisen NRC kaller Ajax sin opptreden mot Rosenborg som «håpløs». De skriver at nederlandske fans ikke skal ha noen illusjoner om at Ajax var tilbake i europatoppen, selv om de var finalist i Europaligaen i fjor.

Danske medier har fulgt Rosenborg nøye etter overgangen til en av deres største stjerner i vintervinduet, og det er ikke få bilder av Bendtner på landets nettaviser fredag morgen. Han ble nylig vraket fra landslagssjef Åge Hareides siste tropp, og Berlingske Tidende lurer på om han kanskje angrer seg på valget nå. Ajax-spissen Kasper Dolberg er med i troppen.

BT har også lagt ut en video av en lekker Bendtner-detalj som de kaller «trylling»

Med tapet er det bare Vitesse fra Nederland som spiller i Europaligaen neste år. Feyenoord spiller i Champions League.