Alexander Sørloth scoret igjen - etter assist fra norsk lagkamerat

Saken oppdateres.

MITDJYLLAND-LYNGBY 1–1

Alexander Sørloth så ut til å bli matchvinner for Midtjylland mot Lyngby i dansk superliga, men gjestene utlignet dypt inne i overtiden. Det endte 1-1.

Sørloth scoret to da Midtjylland slo OB 2-0 sist, men søndag måtte han nøye seg med ett. Hjemmelaget hadde lenge kurs for seier i oppgjøret, men fem minutter på overtid utlignet David Boysen, noe som betyr at Sørloth og co. mistet to viktige poeng.

Midtjylland kjemper i teten i dansk superliga. Laget har 13 poeng etter sju runder. Lyngby har kun fem.

Alexander Sørloths fulltreffer kom etter 35 spilte minutter mot Lyngby. Landsmannen Gustav Wikheim la inn, og han fikk se at Sørloth plasserte ballen trygt inn i nettet. Likevel holdt det ikke helt inn for vertene.

Sørloth spilte hele kampen for hjemmelaget, mens Wikheim ble tatt av banen etter 74 minutter. Kristoffer Larsen startet for gjestene, men ble byttet ut etter 68 minutters spill.

Sørloths scoringsform er gode nyheter for Norge. Trønderen var en del av Lars Lagerbäcks siste landslagstropp.